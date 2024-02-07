Частка громадян, які вірять у те, що Україна рухається у правильному напрямку, зменшилася. Такої думки наразі дотримуються понад 40% українців.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 січня 2024 року.

«Після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, істотно зросла (з 20% у грудні 2021 року до 51% у вересні — жовтні 2022 року, досягши найвищих показників у лютому — березні 2023 року (61%)», — йдеться у повідомленні.

За інформацією соціологів, після рекордних показників спостерігалася тенденція зниження. Відтак, згідно з результатами останнього опитування частки тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (41%) і тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються в неправильному напрямі (38%), не визначилися — 21%.

«Найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації (порівняно з початком 2023 року) в таких сферах: рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 86%), економічне становище країни (68%), рівень стабільності (64,5%), упевненість громадян у завтрашньому дні (63,5%), рівень добробуту їхньої родини (58%), ставлення громадян до влади (53%). 61% опитаних вказують на погіршення ситуації в країні в цілому», — зазначається у результатах опитування.

Фахівці зауважили, що відносна більшість опитаних констатують погіршення ситуації в таких сферах: ставлення влади до громадян (46%), оплата праці (43%). Натомість, на думку українців, ситуація за минулий рік не змінилася у сферах пенсійного забезпечення (55%), охорони здоров’я (52%), свободи слова (51%).

«Відносна більшість опитаних вважає, що істотних змін не відбулося у рівні демократії в країні (49%), становищі етнічних та релігійних меншин (47,5%), соціальному захисті (соціальні виплати, допомоги, субсидії тощо) (46%), у сфері дотримання прав і свобод громадян (44%), в освіті (44%), у ситуації зі злочинністю (43%), у сфері міжнаціональних стосунків в Україні (41%). Позитивні зміни, на думку громадян, найбільшою мірою стосуються обороноздатності країни (на її покращення вказують 51% опитаних) та міжнародного іміджу країни (50,5%)», — наголосили соціологи.

Нагадаємо, довіра українців до телемарафону «Єдині новини» продовжує падати. Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник довіри до Єдиного телемарафону знизився до 43%.