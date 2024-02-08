Перерахунок комунальних послуг. Фото: depositphotos.com

Українцям розповіли, як зробити перерахунок вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що мова йде про тепло, воду та вивезення сміття.

«Кабінетом Міністрів України за ініціативи Міністерства відновлення затверджено постанову щодо здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Новий порядок перерахунку стосується послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами», — йдеться в повідомленні.

Вказується, що перерахунок здійснюється в разі відхилення параметрів послуг від установлених законодавством та договорами про надання послуг:

зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їх тиску на вході в будинок;

зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;

недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів.

Зазначається, що виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф).

Крім того вказується, що перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та неустойки (штрафу) за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості — в оплату майбутніх платежів.

Зазначається, що норми зазначеного порядку не застосовуються на тимчасово окупованих територіях та територіях, на яких ведуться (велися) бойові активні дії.

Що передбачає рішення уряду

Згідно з рішенням Кабміну, перераховувати вартість комунальних послуг будуть за період їхнього ненадання, надання не в повному обсязі або у невідповідній якості.

Порядок, який затвердив уряд, визначає механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання тепла, гарячої та холодної води, а також вивезення сміття.

Також передбачено кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, які враховуватимуть при перерахунку вартості.

Проблеми з опалювальним сезоном у Миколаєві

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла, з якими на початку опалювального сезону 2023-2024 року стикнулись абоненти «Миколаївської ТЕЦ», в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві досі не виконали завдання Сєнкевича про перехід соцсфери на автономне опалення.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.