Нацбанк розробляє проєкт рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Додаткові обмеження на операції фізосіб та обмеження щодо розпорядження власними коштами Катерина Рожкова назвала сенситивною й актуальною темою.

За її словами, це не стосується всієї країни, але при цьому зачіпає велику частину бізнесу, який «продовжує використовувати найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше».

«Ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемося з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого — все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону», — сказала Катерина Рожкова.

Зазначимо, НБУ зменшив обмеження на продаж валюти населенню.

З 29 серпня банки зможуть продавати безготівкову валюту населенню без підтвердження підстав чи зобовʼязань для цього. Місячний ліміт — 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку.

Водночас Нацбанк збільшить щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти від 100 до 200 тисяч гривень в еквіваленті, якщо ці гроші розмістять на депозит від трьох місяців.

Нагадаємо, головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив усі розрахунки з РФ.