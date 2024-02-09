Київське протезно-ортопедичне підприємство. Фото: ФДМУ

Фонд держмайна виставив на аукціон Київське протезно-ортопедичне підприємство. Стартова ціна 31,3 мільйон гривень, також новий власник має сплатити ще 34,4 мільйони боргів.

Аукціон заплановано на 29 лютого, повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Він зазначив, що підприємство веде господарську діяльність, проте збиткове та потребує залучення інвестицій.

Майновий комплекс включає медичні та виробничі корпуси у Києві, а також протезно-ортопедичні цехи у Чернігові та Черкасах.

Київське протезно-ортопедичне підприємство. Фото: ФДМУ Київське протезно-ортопедичне підприємство. Фото: ФДМУ Київське протезно-ортопедичне підприємство. Фото: ФДМУ

Київське протезно-ортопедичне підприємство. Фото: ФДМУ Київське протезно-ортопедичне підприємство. Фото: ФДМУ Київське протезно-ортопедичне підприємство. Фото: ФДМУ

Основна вимога — збереження профілю діяльності підприємства протягом щонайменше 10 років. Також переможець аукціону не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.

«Протезні підприємства мають стратегічне значення, особливо під час війни, коли зростає потреба у збільшенні обсягів виробництва та впровадженні нових технологій. Державні підприємства цієї галузі часто не витримують конкуренції з приватними компаніями. Відтак, незважаючи на наявність потужностей та кваліфікованих кадрів — стають нерентабельними. Саме тому для розвитку їм потрібен стратегічний інвестор», — написав Віталій Коваль.

Він додав, що інформацію про аукціон Фонд вже розіслав підприємствам, що здійснюють виробництво протезів, аби всі представники галузі могли взяти участь в торгах. Також приватизацією об’єкту цікавляться закордонні інвестори, які працюють в цій сфері.

Нагадаємо, уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області. Вже підготовлено чотири інформаційних повідомлення про продаж об'єктів державної власності, які повинен узгодити Фонд державного майна.