Ремонт укриттів у Первомайську. Фото: Первомайська міська рада

У Первомайську завершили ремонт підвалу у багатоповерхівці, який заливало нечистотами. Це приміщення переобладнали під укриття для школярів.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Нагадаємо, що в підвалі вже були вмонтовані електромережі, системи водопроводу та каналізації, встановлено санвузли, тощо. Втім, як зазначили у міській рада, через недобросовісних мешканців, які забивали каналізаційну систему всіляким мотлохом, робітники не можуть завершити роботи. Підвал заливало нечистотами.

«Наразі, в укриті завершено усі ремонтні роботи: вмонтовано системи водопроводу та каналізації, встановлено санвузли, облаштовано додатковий вхід/вихід, пофарбовано підлогу спеціальною високоякісною прорезиненою фарбою, тощо. У найближчий час, електрики відпрацюють питання із електромережами, а також розпочнеться процес облаштування сховища меблями та усім необхідним для тимчасового перебування дітей і педагогічного колективу ліцею, який використовуватиме укриття на час здійснення освітнього процесу», — йдеться у повідомленні.

У міській раді додали, що відбудеться комісійний огляд укриття та акт прийому-передачі його у використання.

«Як тільки закінчиться дія епідеміологічно-карантинних обмежень, юні здобувачі освіти ліцею «Ерудит», зможуть безперешкодно відвідувати очне навчання, згідно графіків, що розробляться адміністрацією даного закладу», — зазначили у міській раді.

Ремонт укриттів у Первомайську. Фото: Первомайська міська рада

Ремонт укриттів у Первомайську. Фото: Первомайська міська рада

Ремонт укриттів у Первомайську. Фото: Первомайська міська рада

Нагадаємо, що у 2023 році у Первомайській громаді Миколаївщини облаштовано 87 найпростіших та 10 протирадіаційних укриттів.