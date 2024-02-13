Чиновники Харківської ОВА отримали підозру за розкрадання на гуманітарці. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили заволодіння 15,2 мільйонів гривень при закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідчі встановили, що у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим ТОВ на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.

Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки «Укрзалізницею» понад 15 мільйонів гривень. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.

«Серед підозрюваних: керівниця апарату Харківської ОВА; директорка ТОВ та її заступник; директор регіонального управління ТОВ», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, солдата однієї з військових частин на Миколаївщині підозрюють у продажі гуманітарної допомоги в значному обсязі.

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