Компанії-нерезиденти України, що надають електронні послуги, сплатять за останній квартал 2023 року 2,5 мільярда гривень податків.
Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Найбільшими платниками в ІV кварталі 2023 року стали:
Данило Гетманцев окремо повідомив, що сервіс OnlyFans за 2023 рік сплатив 1 мільйон 273 тисячі доларів податків за надання послуг на території України.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про те, що податкові дані українців будуть зберігати на території Польщі.
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Компанії-нерезиденти України, що надають електронні послуги, сплатять за останній квартал 2023 року 2,5 мільярда гривень податків.
Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Найбільшими платниками в ІV кварталі 2023 року стали:
Данило Гетманцев окремо повідомив, що сервіс OnlyFans за 2023 рік сплатив 1 мільйон 273 тисячі доларів податків за надання послуг на території України.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про те, що податкові дані українців будуть зберігати на території Польщі.