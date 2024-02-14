Логотип компанії OnlyFans

Компанії-нерезиденти України, що надають електронні послуги, сплатять за останній квартал 2023 року 2,5 мільярда гривень податків.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Найбільшими платниками в ІV кварталі 2023 року стали:

Google;

Sony;

Etsy;

Apple;

Meta platforms;

Wargaming group;

Netflix.

Данило Гетманцев окремо повідомив, що сервіс OnlyFans за 2023 рік сплатив 1 мільйон 273 тисячі доларів податків за надання послуг на території України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про те, що податкові дані українців будуть зберігати на території Польщі.