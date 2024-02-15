Міністерство оборони України запровадило граничні ціни на продукти, вищі за які постачальники не можуть постачати продукти військовим. У відомстві запевняють, що завдяки новій системі закупівель націнки як у випадку з «яйцями по 17 гривень» більше не буде.

Про це Міноборони повідомило у своєму Facebook, передають «НикВести».

Якщо раніше постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю 16 гривен за кілограм, то на одному з тендерів Міноборони у грудні 2023 рік вказали граничну ціну 10,35 гривень. Схожа ситуація з капустою (28 та 14,54 гривень відповідно) та цибулею (39 та 22,86 гривень відповідно).

Так, за старою системою закупівель постачальники напередодні тендеру встановлювали неконкурентно низьку вартість весь набір харчування, до якого входили всі продукти. Це дозволяло виграти тендер. А після перемоги компанія-постачальник вносила зміни у вартість окремих продуктів: збільшували ціну ходових продуктів – овочів, фруктів, молочних та м'ясних виробів – та знижували ціни на неходові товари – полуницю, лохину тощо. Це дозволяло залишати сумарну ціну продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою з'явилися «сумні яйця по 17 гривень».