Ситуація у Авдіївці зараз. Фото: Фото Костянтина і Влади Ліберови

Ситуація на Авдіївському напрямі залишається вкрай напруженою.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповів прес-офіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін.

За його словами, співвідношення сил під Авдіївкою становить один до семи. Росіяни відправили туди механізовані бригади, і навіть сили спеціального призначення, зокрема, Головного розвідуправління Генерального штабу ЗС РФ.

«Треба розуміти, що тут проти нас дві армії. Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час ПВК «Вагнера», то там була суміш між «зеками» та «спецурою». А тут лінійні бригади механізовані та спеціалісти з ГРУ (Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ — ред.). Тобто, це, напевно, найсерйозніший кулак Росії в Україні», — розповів Олександр Бородін.

За його словами, зараз в районі Авдіївки українські сили перебувають у складному форматі оборони.

«Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів. Тобто дійсно ситуація важка, і один з елементів — це те, що ворог може на деяких ділянках уражати майже повністю на 360 градусів. Це не говорить, що ми повністю в оточенні на цих ділянках, але це означає, що уражати він може», — зазначив пресофіцер.

Раніше 15 лютого бійці третьої окремої штурмової бригади підтвердили, що їх терміново передислокували у район Авдіївки Донецької області для посилення українських військ. Заступник командира бригади Максим Жорін розповів, що бої в Авдіївці у рази складніші за ті, що були в Бахмуті.

Речник ОСУВ Таврія Дмитро Лиховій сказав, що окупанти намагаються пройти західніше Авдіївського коксохіму, але там зустрічають гідний опір з боку українських воїнів. На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою.

Раніше повідомлялось, що для оборони Авдіївки та Купʼянська, щоб знизити наступальний потенціал ворога, проведуть перегрупування українських військ та залучатимуть резерви.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що російські війська залучають бронегрупи до штурмів Авдіївки та Новомихайлівки. Їх кидають на підтримку піхотних груп.

За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль РФ на фронті.

Також Костянтин і Влада Ліберови, українські фотографи, розкритикували командування ЗСУ через відсутність другої лінії оборони в Авдіївці.