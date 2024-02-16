Вивезення листя, гілок та сміття. Фото з Depositphotos.

Управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер на вивезення листя, гілля та інших безпечних відходів з території шкіл та садочків.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Тендер поділено на два лоти. Очікувана вартість закупівлі 1 мільйон 789 тисяч 628 гривень. Всі роботи переможець тендеру виконуватиме протягом 2024 року.

Миколаївське управління освіти шукає підрядника для вивезення листя та сміття. Скриншот з ProZorro.

Перший лот стосується закладів у Центральному, Інгульському та Заводському районах. Обсяг закупівлі складає 6270 кубометрів. Вартість закупівлі складає 1,4 мільйона гривень. Вказано, що листя та сміття ввозитимуть з територій 113 шкіл та садочків а також 8 будинків та палаців творчості.

До другого лоту увійшли навчальні закладів, що розташовані в Корабельному районі. Обсяг закупівлі складає 1600 кубометрів, вартість закупівлі 369 тисяч 786 гривень. Мова йде про 30 гімназій та садочків, а також Дитячий центр позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва та Міська станція юних натуралістів.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій. Переможця Управління освіти Миколаївської міськради обере на аукціоні 22 лютого.

Миколаївське управління освіти шукає підрядника для вивезення листя та сміття. Скриншот з ProZorro.

Раніше повідомлялося, що вивіз сміття Великій Коренисі обійдеться бюджету Заводського району у 1 мільйон 99 тисяч 905 гривень.