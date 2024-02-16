Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц у Берліні. Фото за сторінки німецького канцлера в Х

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки.

Про це повідомив канцлер на своїй сторінці в Х.

«Володимир Зеленський і сьогодні я підписали угоду про наші довгострокові зобов’язання щодо безпеки — історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну перед обличчям російської загарбницької війни», — зазначив канцлер.

Володимир Зеленський, у свою чергу повідомив, що цей документ закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на 2024 рік.

«Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів», — зазначив президент.

Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну.

Згадки про можливість підписання угоди в рамках візиту Зеленського до Берліна з’явилися також у західних ЗМІ. З них випливає, що йдеться про угоду у продовження рамкової декларації G7 про так звані «гарантії безпеки» для України, яку підписали на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Очікується, що президент Зеленський підпише також двосторонню угоду про безпеку з Францією під час свого візиту до Парижа одразу після Берліна.

12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають постачання сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.

До цих гарантій доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.

Як відомо, у Силах безпеки та оборони України запровадили 287 стандартів НАТО, що навіть перевищує показники деяких держав-членів Альянсу.