Джо Байден, скриншот із пресконференції

Президента США Джо Байден заявив, що смерть Олексія Навального нагадує американцям про те, що США має продовжувати фінансувати Україну.

Про це він заявив на пресконференції у Білому домі.

«Ця трагедія нагадує нам, що стоїть на кону. Нам необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб Україна могла захистити себе від жахливої агресії Путіна. Від його злочинів», – сказав Джо Байден.

Президент США нагадав, що Сенат більшістю голосів проголосував за цей законопроєкт. Далі він додав, що історія спостерігає за Палатою представників і якщо США не зможуть підтримати Україну в цей критичний момент, історія не забуде цього. Байден сказав, що це увійде в історію і матиме величезні наслідки.

«Час йде. Годинник тікає. Усі ми маємо розуміти, що маємо справу з Путіним», – заявив президент США.

Як відомо, російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Російська влада стверджує, що він відчув себе погано після прогулянки і майже одразу знепритомнів. До нього у колонію терміново прибули медпрацівники, а також співробітники викликали екіпаж швидкої допомоги. Реанімація не допомогла, лікарі лише констатували факт. Причини смерті встановлюються.