Зруйнована будівля ліцею №55 у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Відновлення сьогодні потребують понад 60% шкіл Миколаєва: усі вони були пошкоджені або зруйновані російськими обстрілами. Один з цих закладів — Миколаївський ліцей №51, в будівлю якого у липні 2022 року влучила ворожа ракета. Попри зруйновані стіни ліцей продовжує навчати дітей, хоча й онлайн. Усі там чекають на відбудову закладу.

Як сьогодні живе ліцей та що очікує на миколаївський заклад у майбутньому — читайте у матеріалі «НикВести».

Знищені бібліотека та спортзала. Як після удару виглядає ліцей

Миколаївський ліцей №51 знаходиться у мікрорайоні Соляні. До війни він був другою за кількість учнів школою в Миколаєві — там навчалися 1157 дітей. Вже два роки ліцей не приймає дітей.

Ворожа ракета влучила у будівлю закладу і зруйнувала бібліотеку, їдальню, спортивну та актову зали. Зараз лише деякі фрагменти нагадують про те, що це були за приміщення: залишки поличок з книгами та понівечене баскетбольне кільце. «Тут було наше життя», каже директор ліцею Євген Масюта.

Зруйноване приміщення бібліотеки у 55 ліцеї, фото: «Українська правда»

«Я б не хотів, щоб хтось коли-небудь відчував те, що відчув я (у момент, коли дізнався про обстріл закладу, — прим.). У школі ж не працюють — у школі живуть. Покоління вчителів, директорів — всі потроху робили свій внесок у розбудову закладу. Школа мала хорошу базу, свої досягнення. Неможливо було уявити, що дитячий заклад можуть використовувати у цій агресивній війні. Я навіть не знаю, як назвати тих, хто зробив це. Для усіх нас це біль», — поділився своїми думками директор ліцею.

Зараз учні навчаються дистанційно. «Безпекова ситуація поки не дозволяє проводити очне навчання», каже Євген Масюта. Хоча вчителі та діти вже пристосувались до такого формату, онлайн-навчання все ж не замінить живого спілкування, впевнений директор 51 ліцею.

«Моя думка: добре, що у нас є можливість використовувати освітній процес таким чином. Ми сьогодні маємо подякувати за це нашим Збройним силам. Професіоналізм вчителів, звісно, дозволяє зменшити ризики. Але все ж, очне спілкування, на мою думку, завжди буде на першому місці», — вважає Євген Масюта.

Учні ліцею №55 до повномасштабного вторгнення, архівне фото навчального закладу

Директор впевнений, що після відбудови ліцей навчатиме ще не одне покоління: «Я уявляю, що у дітей будуть усі можливості для того, щоб отримати належні знання, вміння та навички, які необхідні для життя».

Build back better. Як обіцяють відбудувати ліцей

Місцева влада розглядала два варіанти майбутнього ліцею: реконструювати заклад або знести та побудувати на цьому місці новий.

Для цього управління освіти Миколаївсько міської ради замовило технічний звіт стану ліцею. «Він формується ліцензованими спеціалістами. Фактично, це проєктанти, які формують звіт щодо ушкоджень», пояснив повідомив віцемер Сергій Коренєв.

Оцінювати стан будівлі взялася підрядна компанія «НДЦ Будівельної експертизи та проєктування». Результати звіту такі: частина закладу не підлягає подальшій експлуатації, частина — в аварійному стані. Деякі конструкції, йдеться у звіті, мають задовільний стан, але їх дефекти та пошкодження можуть знизити строк їх роботи.

Після цього технічний звіт передали до Управління капітального будівництва міської ради (УКС), яке й ухвалювало остаточне рішення щодо подальної долі 51 ліцею. У травні минулого року УКС оголосив, що школу знесуть та побудують на її місці нову.

Це рішення, як пояснив заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров, насамперед пов'язано з тим, що будувати нову школу значно дешевше, ніж відновлювати пошкоджену. До того ж, каже він, ще до великої війни школу уже потрібно було реконструювати.

«Ще до війни заклад був ІІІ категорії аварійності, а їх всього існує ІV. Плюс відбувся приліт, є руйнування закладу. Після технічного звіту було прийнято рішення збудувати нову школу», — сказав віцемер.

Відбудувати 51 ліцей місцева влада обіцяє за принципом «build back better», розповів директор УКСа Олексій Савчук: «Наше завдання — не просто відбудувати таким, який він був. Це простий шлях, але він не сучасний. Ми будемо йти шляхом «build back better». Тобто відбудувати краще, ніж було. Це буде сучасний проєкт, який передбачає будівництво комплексу будівель».

У 2023 році міська влада також розробила ескізн відбудови ліцею. Наразі ж триває тендер вже на розробку проєктно-кошторисної документації будівництва нового закладу. На це з бюджету міста виділили 7,7 мільйонів гривень. Замовник робіт — Управління капітального будівництва. А вже готовий кошторис розраховують отримати до 30 червня 2024 року. «Те, що ми хочемо отримати у результаті — це досить амбітний проєкт», каже заступник міського голови Сергій Коренєв.

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Після розробки проєкт передадуть Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області, яка займатиметься вже будівництвом нового ліцею. У перспективі — ці роботи має профінансувати держава.

Скільки коштуватиме відбудова 51 ліцею — наразі невідомо. Це стане зрозумілим лише після розробки проєкту, де будуть вказані перелік та вартість робіт. Але попередньо у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік йшлося про вартість відбудови ліцею у 300 мільйонів гривень та строк відбудови закладу — до 2028 року. Однак ці цифри дуже орієнтовні, каже віцемер Сергій Коренєв.

«У нас ще минулого року з агенцією відновлення (Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, — прим.) було узгоджено фінансування цього об'єкта. Зараз завчасно казати про суми, оскільки ще немає робочої документації. До того ж, враховуючи постійні цінові зміни на ринку будівельних матеріалів і оплати праці, я гадаю, казати про якісь суми неправильно. Але враховуючи обсяг забудови, сума буде солідна», — сказав заступник міського голови.

Це підтверджують співрозмовники «НикВести» у Миколаївській міській раді. За їх даними, вартість реалізації такого проекту сягає 600 мільйонів гривень. При цьому, є сумніви, наскільки реально розпочати таке масштабне будівництво в умовах прифронтового регіону, яким досі є Миколаївська область та обласний центр.

Те, що залишилось від спортивної зали ліцею, фото: «Українська правда»

Три ланки освіти. Як за ескізом виглядає новий ліцей

Всього планується побудувати три основних корпуси: для початкових, середніх та старших класів, повідомив директор УКСа Олексій Савчук: «Це чотириповерхова, двоповерхова і одноповерхова будівлі, які будуть сформовані по вікових групах».

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Передбачається, що загальна площа нового ліцею складатиме приблизно 18 тисяч квадратних метрів та зможе розмістити 1500 учнів. Під кожним корпусом планують збудують споруди подвійного призначення. У підвалах хочуть розмістити бібліотеку, учбовий тир та гардеробну, а за потреби ці приміщення можна буде використовувати як бомбосховище.

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Окрім трьох головних корпусів на території нового ліцею також планують побудувати адміністративний корпус, спортивний комплекс, рекреаційні зони, стадіон та два спортивні майданчики. «Це буде інфраструктура, яка дозволить повноцінно надавати якісні освітні послуги», додав заступник мера Миколаєва Анатолій Петров.

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Ескіз нового ліцею №51 показує, яким сучасним може бути заклад у майбутньому. Але наскільки можливо втілити цю картинку у життя — сказати важко. Зараз міська влада витрачає 7,7 мільйонів гривень на проєкт відбудови ліцею. Але чи надасть кошти на його реалізацію держава та чи має сенс реалізувати таку масштабну ідею у прифронтовому регіоні — це досі відкриті питання, відповіді на які потребують часу.

Юлія Бойченко, «НикВести»