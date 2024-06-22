Пошкодженна будівля університету. Фото: Группа Нафтогаз

В ночь на 22 июня российская армия массированно обстреляла Украину. Среди целей РФ оказался университет в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает «Группа Нафтогаз».

В результате ракетного удара повреждены корпусы Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.

«По предварительной оценке разрушений, вражеские ракеты повредили 14 зданий учебного заведения, 815 окон, 25 входных дверей и около 1160 квадратных метров кровли», — добавили в сообщении.

Кроме того, «Группа Нафтогаз» заявила, что поможет восстановить поврежденные здания университета. Сейчас специалисты уточняют ущерб, нанесенный вражеским обстрелом.

Пошкодженна будівля університету. Фото: Группа Нафтогаз Пошкодженна будівля університету. Фото: Группа Нафтогаз

Напомним, как днем 22 июня российская армия днем нанесла четыре удара в одном из районов Харькова. В результате атаки погибли и ранены.