В ночь на 22 июня российская армия массированно обстреляла Украину. Среди целей РФ оказался университет в Ивано-Франковске.
Об этом сообщает «Группа Нафтогаз».
В результате ракетного удара повреждены корпусы Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.
«По предварительной оценке разрушений, вражеские ракеты повредили 14 зданий учебного заведения, 815 окон, 25 входных дверей и около 1160 квадратных метров кровли», — добавили в сообщении.
Кроме того, «Группа Нафтогаз» заявила, что поможет восстановить поврежденные здания университета. Сейчас специалисты уточняют ущерб, нанесенный вражеским обстрелом.
Напомним, как днем 22 июня российская армия днем нанесла четыре удара в одном из районов Харькова. В результате атаки погибли и ранены.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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В ночь на 22 июня российская армия массированно обстреляла Украину. Среди целей РФ оказался университет в Ивано-Франковске.
Об этом сообщает «Группа Нафтогаз».
В результате ракетного удара повреждены корпусы Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа.
«По предварительной оценке разрушений, вражеские ракеты повредили 14 зданий учебного заведения, 815 окон, 25 входных дверей и около 1160 квадратных метров кровли», — добавили в сообщении.
Кроме того, «Группа Нафтогаз» заявила, что поможет восстановить поврежденные здания университета. Сейчас специалисты уточняют ущерб, нанесенный вражеским обстрелом.
Напомним, как днем 22 июня российская армия днем нанесла четыре удара в одном из районов Харькова. В результате атаки погибли и ранены.