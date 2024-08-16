Уряд затвердив розподіл субвенції з державного бюджету на оновлення шкільних їдалень у регіонах. Зокрема, Миколаївська область отримає 132 мільйони гривень, повідомляє Урядовий Портал.
Загалом у державному бюджеті-2024 передбачено 1,5 мільярда гривень на відновлення та модернізацію їдалень у закладах загальної середньої освіти.
Повідомляється, що нещодавно затверджено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення та модернізацію їдалень у закладах середньої освіти у таких областях:
За рахунок державної субвенції в регіонах оновлять 159 їдалень, повідомили у міністерстві фінансів. Заклади зможуть придбати сучасне обладнання й оновити їдальні та харчоблоки.
Раніше повідомлялось, що Уряд виділив з державного бюджету 38 мільйонів гривень «освітньої» субвенції для навчальних закладів Миколаївської області. Ці кошти витратять на придбання техніки, книжок та меблів.
Уряд затвердив розподіл субвенції з державного бюджету на оновлення шкільних їдалень у регіонах. Зокрема, Миколаївська область отримає 132 мільйони гривень, повідомляє Урядовий Портал.
Загалом у державному бюджеті-2024 передбачено 1,5 мільярда гривень на відновлення та модернізацію їдалень у закладах загальної середньої освіти.
Повідомляється, що нещодавно затверджено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення та модернізацію їдалень у закладах середньої освіти у таких областях:
За рахунок державної субвенції в регіонах оновлять 159 їдалень, повідомили у міністерстві фінансів. Заклади зможуть придбати сучасне обладнання й оновити їдальні та харчоблоки.
Раніше повідомлялось, що Уряд виділив з державного бюджету 38 мільйонів гривень «освітньої» субвенції для навчальних закладів Миколаївської області. Ці кошти витратять на придбання техніки, книжок та меблів.