Приміщення їдальні у 36 школі в Миколаєві архівне фото пресслужби міської ради

Уряд затвердив розподіл субвенції з державного бюджету на оновлення шкільних їдалень у регіонах. Зокрема, Миколаївська область отримає 132 мільйони гривень, повідомляє Урядовий Портал.

Загалом у державному бюджеті-2024 передбачено 1,5 мільярда гривень на відновлення та модернізацію їдалень у закладах загальної середньої освіти.

Повідомляється, що нещодавно затверджено розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення та модернізацію їдалень у закладах середньої освіти у таких областях:

Вінницька (28,1 млн грн);

Волинська (96,9 млн грн);

Дніпропетровська (83,3 млн грн);

Житомирська (53,8 млн грн);

Закарпатська (25,6 млн грн);

Запорізька (18 млн грн);

Івано-Франківська (38,1 млн грн);

Київська (103,1 млн грн);

Кіровоградська (70,7 млн грн);

Львівська (107,6 млн грн);

Миколаївська (132,7 млн грн);

Одеська (140,2 млн грн);

Полтавська (90,2 млн грн);

Рівненська (93,2 млн грн);

Сумська (122,1 млн грн);

Тернопільська (30,8 млн грн);

Харківська (90,3 млн грн);

Хмельницька (53 млн грн);

Черкаська (38,1 млн грн);

Чернівецька (23,1 млн грн);

Чернігівська (60,6 млн грн).

За рахунок державної субвенції в регіонах оновлять 159 їдалень, повідомили у міністерстві фінансів. Заклади зможуть придбати сучасне обладнання й оновити їдальні та харчоблоки.

Раніше повідомлялось, що Уряд виділив з державного бюджету 38 мільйонів гривень «освітньої» субвенції для навчальних закладів Миколаївської області. Ці кошти витратять на придбання техніки, книжок та меблів.