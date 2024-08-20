Українські ударні дрони. Фото: Mezha

Кабінет Міністрів виділив 24 мільярда гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Уряд виконує доручення Верховного головнокомандувача і схвалює законопроєкт, що законодавчо утверджує існування Сил безпілотних систем. Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ. Після голосування в Парламенті та підпису Президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений. Також сьогодні виділяємо 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони», — сказав він.

Нагадаємо, що 26 квітня міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення 2,1 мільйони доларів на виробництво безпілотників українським ОПК.

Також повідомлялося, що Латвія у 2024 році інвестує у коаліцію безпілотників 20 мільйонів євро на підтримку України. Таку ж суму спрямують на посилення латвійської армії дронів.

У лютому 2024 року повідомлялося, що в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.