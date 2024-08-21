Гривня, фото з відкритих джерел

На засіданні 20 серпня Кабінет міністрів України затвердив постанову про «Національний кешбек», яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за придбання вітчизняних товарів.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Кошти, отримані в рамках кешбека, можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг тощо. Також їх можна буде передати на підтримку ЗСУ або придбати військові облігації.

У Міністерстві зазначили, що максимальний розмір кешбека на місяць складе 3 тисячі гривень. Програма почне діяти вже з 2 вересня цього року.

«Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ. В COVID-19 через надання допомоги ми заохочували українців вакцинуватись. Зараз через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку — купувати локальні товари», — наголосила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки Юлія Свириденко.

У Мінсоцполітики підкреслюють, що кешбек не буде застосовуватися до підакцизних товарів. Участь у програмі є добровільною для покупців, виробників і продавців. Дізнатися, чи поширюється кешбек на конкретний товар, можна буде в магазині або на сайті програми.

Як отримати кешбек?

Щоб отримати кешбек, потрібно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у своєму банку чи додатку. Також необхідно надати згоду на передачу даних про транзакції при покупках з цих карток, а потім у застосунку Дія вибрати послугу «Національний кешбек».

Інструкція як отримувати кешбек, ілюстрація: Міністерство соціальної політики Інструкція як отримувати кешбек, ілюстрація: Міністерство соціальної політики

Інструкція як отримувати кешбек, ілюстрація: Міністерство соціальної політики Інструкція як отримувати кешбек, ілюстрація: Міністерство соціальної політики

Нагадаємо, за 1 квартал 2024 року середня сума однієї транзакції в торговельних мережах серед українців склала 327 гривень, тоді як торік цей показник становив 344 гривні.