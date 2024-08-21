На засіданні 20 серпня Кабінет міністрів України затвердив постанову про «Національний кешбек», яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за придбання вітчизняних товарів.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
Кошти, отримані в рамках кешбека, можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг тощо. Також їх можна буде передати на підтримку ЗСУ або придбати військові облігації.
У Міністерстві зазначили, що максимальний розмір кешбека на місяць складе 3 тисячі гривень. Програма почне діяти вже з 2 вересня цього року.
«Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ. В COVID-19 через надання допомоги ми заохочували українців вакцинуватись. Зараз через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку — купувати локальні товари», — наголосила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки Юлія Свириденко.
У Мінсоцполітики підкреслюють, що кешбек не буде застосовуватися до підакцизних товарів. Участь у програмі є добровільною для покупців, виробників і продавців. Дізнатися, чи поширюється кешбек на конкретний товар, можна буде в магазині або на сайті програми.
Щоб отримати кешбек, потрібно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у своєму банку чи додатку. Також необхідно надати згоду на передачу даних про транзакції при покупках з цих карток, а потім у застосунку Дія вибрати послугу «Національний кешбек».
Нагадаємо, за 1 квартал 2024 року середня сума однієї транзакції в торговельних мережах серед українців склала 327 гривень, тоді як торік цей показник становив 344 гривні.
На засіданні 20 серпня Кабінет міністрів України затвердив постанову про «Національний кешбек», яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за придбання вітчизняних товарів.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.
Кошти, отримані в рамках кешбека, можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг тощо. Також їх можна буде передати на підтримку ЗСУ або придбати військові облігації.
У Міністерстві зазначили, що максимальний розмір кешбека на місяць складе 3 тисячі гривень. Програма почне діяти вже з 2 вересня цього року.
«Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ. В COVID-19 через надання допомоги ми заохочували українців вакцинуватись. Зараз через державну підтримку розвиваємо іншу здорову звичку — купувати локальні товари», — наголосила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки Юлія Свириденко.
У Мінсоцполітики підкреслюють, що кешбек не буде застосовуватися до підакцизних товарів. Участь у програмі є добровільною для покупців, виробників і продавців. Дізнатися, чи поширюється кешбек на конкретний товар, можна буде в магазині або на сайті програми.
Щоб отримати кешбек, потрібно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у своєму банку чи додатку. Також необхідно надати згоду на передачу даних про транзакції при покупках з цих карток, а потім у застосунку Дія вибрати послугу «Національний кешбек».
Нагадаємо, за 1 квартал 2024 року середня сума однієї транзакції в торговельних мережах серед українців склала 327 гривень, тоді як торік цей показник становив 344 гривні.