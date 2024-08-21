Народний депутат України від Миколаївщини Олександр Пасічний вважає, що Миколаївська область потребує більшої уваги від влади.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Я вже неодноразово зазначав, що Миколаївщина одна з найбільш пошкоджених областей країни та досі прифронтова. Тому, на мою думку, потребує більшої уваги влади. На початку вторгнення чи не всі установи і комунальної власності, і бізнесу віддавали свій транспорт на потреби армії, багато підприємств були релоковані або втратили потужності через обстріли», — написав Олександр Пасічний.
Він пояснив, що саме тому у 2024 році з боку держав діє ряд програм для підтримки та відновлення Миколаївської області. Для прикладу нардеп навів субвенції на облаштування укриттів, придбання шкільних автобусів, модернізацію харчоблоків. Лише для ремонту або будівництва укриттів у школах у бюджеті цьогоріч було закладено 2,5 мільярда гривень, з них для Миколаївщини — понад 235 мільйонів гривень.
«Знаю, що низка закладів вже освоїли ці кошти та розпочали роботи, а 12 шкільних автобусів з 25 вже у громадах», — зазначив нардеп.
Також він нагадав, що регіон має субвенцію на забезпечення інституту помічника ветерана. За словами Олександра Пасічного, цей проєкт, адже кількість ветеранів зростає, і держава має допомогти їм адаптуватися до нового життя не на фронті.
Він також зазначив, що бюджетом передбачено 135 мільйонів гривень на облаштування безпечних умов у трьох закладах охорони здоров’я Миколаївської області. Також в державному бюджеті передбачені кошти на вирівнювання бюджетів до 2021 року.
«Це своєю мірою підтримка громад, що мали значний відсоток у бюджеті ПДФО військових. Під час візитів до громад звертаю на це окрему увагу, і усі з них отримують кошти щоквартально. Тобто невеликими кроками ми рухаємось у напрямку відновлення, але це тривалий процес», — написав Олександр Пасічний.
Народний депутат України від Миколаївщини Олександр Пасічний вважає, що Миколаївська область потребує більшої уваги від влади.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Я вже неодноразово зазначав, що Миколаївщина одна з найбільш пошкоджених областей країни та досі прифронтова. Тому, на мою думку, потребує більшої уваги влади. На початку вторгнення чи не всі установи і комунальної власності, і бізнесу віддавали свій транспорт на потреби армії, багато підприємств були релоковані або втратили потужності через обстріли», — написав Олександр Пасічний.
Він пояснив, що саме тому у 2024 році з боку держав діє ряд програм для підтримки та відновлення Миколаївської області. Для прикладу нардеп навів субвенції на облаштування укриттів, придбання шкільних автобусів, модернізацію харчоблоків. Лише для ремонту або будівництва укриттів у школах у бюджеті цьогоріч було закладено 2,5 мільярда гривень, з них для Миколаївщини — понад 235 мільйонів гривень.
«Знаю, що низка закладів вже освоїли ці кошти та розпочали роботи, а 12 шкільних автобусів з 25 вже у громадах», — зазначив нардеп.
Також він нагадав, що регіон має субвенцію на забезпечення інституту помічника ветерана. За словами Олександра Пасічного, цей проєкт, адже кількість ветеранів зростає, і держава має допомогти їм адаптуватися до нового життя не на фронті.
Він також зазначив, що бюджетом передбачено 135 мільйонів гривень на облаштування безпечних умов у трьох закладах охорони здоров’я Миколаївської області. Також в державному бюджеті передбачені кошти на вирівнювання бюджетів до 2021 року.
«Це своєю мірою підтримка громад, що мали значний відсоток у бюджеті ПДФО військових. Під час візитів до громад звертаю на це окрему увагу, і усі з них отримують кошти щоквартально. Тобто невеликими кроками ми рухаємось у напрямку відновлення, але це тривалий процес», — написав Олександр Пасічний.