ООН допоможе жителям Миколаївської області з дровами на зиму. Ілюстраційне фото: «Спільнота»

Жителі Миколаївської області, що знаходяться поблизу лінії фронту можуть отримати по 21 тисячі гривень для придбання твердого побутового палива.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції.

21 серпня Агентство ООН у справах біженців та Міністерство реінтеграції підписали Меморандум про підтримку прифронтових громад під час наступного зимового періоду.

Він передбачає одноразові виплати для вразливих домогосподарств Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей, які розташовані в межах 10 кілометрів від лінії зіткнення або від кордону з РФ. Загальний бюджет програми становить 30 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, що в Україні працює державний інтернет-магазин дров для населення «ДроваЄ».