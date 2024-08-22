Анекдоти про «радіацію по коліно» - забуте минуле. З розвитком мережі Інтернет для громадськості немає закритих тем. Обізнаність суспільства навіть вражає. Та інколи варто звернутись безпосередньо до фахівців, аби з розрізнених повідомлень у інформаційному потоці скласти загальну картину. Про контроль радіаційної обстановки в 30-кілометровій зоні навколо атомної електростанції роз’яснює начальник лабораторії зовнішньої дозиметрії цеху радіаційної безпеки філії «ВП ПАЕС» Андрій Гришан:

— Наша діяльність регламентована низкою законів, підзаконних актів, наказів і розпоряджень. Найголовніше, що має знати населення – ми постійно, в режимі онлайн ведемо моніторинг радіаційного стану на промисловому майданчику та в 30-кілометровій зоні навколо АЕС і зобов’язані регулярно інформувати громадськість. Це непорушне правило було сформоване після аварії на Чорнобильській АЕС. Тоді радянська влада, яка певний час замовчувала про радіаційну аварію, наразила на небезпеку мільйони людей. То була зневага до свого народу, злочин проти людяності. Наразі ситуація кардинально інша. Ми щомісяця інформуємо населення про середньомісячну потужність дози гамма-випромінювання. На адреси органів місцевого самоуправління, електронних та друкованих ЗМІ області, регіону, країни надсилаємо повідомлення, що містять інформацію про радіаційний стан у точках контролю в 30-кілометровій зоні та про контроль викидів і скидів ПАЕС. Слід зазначити, що річна доза впливу на населення, яке проживає на межі санітарно-захисної зони, нижча від 0,50 мікрозіверта - це в 20 разів менше дози від годинного перельоту на літаку або в 2000 разів менше дози від однієї флюорографії, яку проходить людина під час медичного огляду. Крім того, в низці населених пунктів зони спостереження встановлені інформаційні табло, які показують потужність дози гама-випромінювання в режимі реального часу, тож їхні мешканці можуть самостійно пильнувати за показниками. Зі свого боку можу офіційно запевнити, що за час проведення спостережень жодного разу не було зафіксовано перевищення природних фонових значень, заміряних до пуску АЕС.

Спостереження за радіаційною обстановкою на промисловому майданчику, в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження атомної електростанції здійснюється за допомогою постів автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО). Ця система призначена для моніторингу технологічних процесів, оцінки та прогнозування радіаційної обстановки за всіх режимів роботи АЕС: у режимі нормальної експлуатації, в умовах проєктних і запроєктних аварій, а також під час зняття атомної станції з експлуатації.

АСКРО на сьогодні є найоптимальнішою схемою збору, обробки, зберігання та надання інформації про стан довкілля. Головна перевага системи в тому, що вона дозволяє отримувати дані в режимі реального часу. А програмне забезпечення автоматизованої системи дає можливість не лише аналізувати поточну радіаційну обстановку, а й прогнозувати її з урахуванням метеорологічних параметрів. Сучасний комплекс технічних засобів, на базі якого створено АСКРО, забезпечує високу надійність, оперативність, якість контролю та надання інформації.

Основу АСКРО складають три рівнозначні центральні пункти контролю, розташовані безпосередньо на щиті радіаційного контролю, в кризовому центрі та в лабораторії зовнішньої дозиметрії АЕС. Спеціальними дубльованими каналами зв'язку сюди надходять покази з периферійних постів спостереження. 12 точок радіаційного контролю розташовані на промисловому майданчику АЕС у радіусі 2,5 км так званої санітарно-захисної зони. Ще 13 постів облаштовані в зоні спостереження атомної станції в радіусі 30 км. Автоматичне опитування постів проводиться не рідше 1 разу на 3 хвилини.

До складу системи входять також 4 аспіраційні пости контролю об’ємної активності радіоактивних аерозолів і йоду в повітрі. Можливо, тут потрібно пояснити: аспірація – це примусове прокачування повітря через спеціальний фільтр для відбору проб. Аспіраційні пости в умовах нормальної експлуатації АЕС перебувають у режимі очікування. Включення в режим вимірювання відбувається автоматично або в ручному режимі в разі виникнення аварійної ситуації. Таким чином, на центральні пункти контролю, крім показів потужності дози гама-випромінювання, метеопараметрів і активності радіонуклідів у воді промзливної каналізації та скидного каналу, в режимі онлайн почне надходити інформація про об'ємну активність радіоактивних аерозолів і йоду-131 у атмосферному повітрі.

Крім стаціонарних постів спостереження до складу АСКРО входять дві мобільні лабораторії радіологічного контролю. Їх розміщено на автомобілях високої прохідності, за допомогою яких персонал лабораторії може виконати відбір проб і провести необхідні виміри в будь-якій точці санітарно-захисної зони та зони спостереження. Спеціальне обладнання забезпечить надійний прямий зв'язок з центральними пунктами спостереження.

Щороку блоки детектування гамма-випромінювання автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки проходять планову повірку. Це обов'язкова процедура, яка проводиться з метою підтвердження достовірності вимірювань. Цього року вона проходить саме зараз, розпочалась 1 серпня і триватиме до кінця місяця. Виконує повірку спеціалізоване підприємство - ДП «Київський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Для її виконання блоки детектування демонтують і доставляють до регіонального центру, який розташований у м. Біла Церква.

Процес повірки виконується поетапно. Це дозволяє продовжувати безперервне спостереження за станом радіаційної обстановки на промисловому майданчику філії «ВП ПАЕС» і в зоні спостереження атомної станції. На сьогодні вже підтверджено придатність до подальшої експлуатації блоків детектування, які встановлені в населених пунктах: м. Южноукраїнськ (СК «Олімп»), с. Новоселівка, смт Олександрівка, с. Акмечетські ставки, с. Кузнецове, с. Іванівка, с. Костянтинівка та с. Бузьке. Також виконано держповірку вимірювачів радіаційного фону ІРФ-02, які встановлені в населених пунктах 30-кілометрової зони спостереження АЕС: смт Костянтинівка, с. Благодатне, с. Новокрасне, смт Арбузинка, с. Полянка, с. Агрономія, с Жовтневе та смт Доманівка.

Маю зазначити, що наша робота щодо удосконалення системи моніторингу радіаційного стану триває. Згідно з документом «Оцінка поточного стану системи радіаційного контролю навколишнього середовища та обґрунтування кількості і достатності постів радіаційного контролю в зоні спостереження ВП ПАЕС», підготовлено конструкторсько-технічне рішення про розширення функцій системи контролю АСКРО Південноукраїнської АЕС. Для забезпечення повноти радіаційного контролю передбачається доповнити систему АСКРО філії «ВП ПАЕС» постами радіаційного контролю у 8 населених пунктах с. Анетовка, с. Маринівка, с. Володимирівка, с. Новомихайлівка, с. Благодатне, с. Михайлівка, с. Марьянівка, с. Воля.

Олена Резник

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