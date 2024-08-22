Екологічний податок. Фото: Pixabay

В цьому році підприємства Миколаївщини, які забруднюють навколишнє середовище, сплатити 29 мільйонів гривень екологічного податку.

Про це повідомили у Головному управлінні податкової служби у Миколаївській області.

З суми податку до державної казни спрямовано 18,2 мільйони гривень, до місцевих бюджетів – 10,7 мільйонів гривень.

«Екологічний податок сплачується суб’єктами господарювання за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (в тому числі окремо за викиди двоокису вуглецю), скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщення та тимчасове зберігання відходів, у тому числі радіоактивних», — йдеться у повідомленні.

Також фахівці зазначають, що за рахунок екологічного податку фінансуються заходи захисту оточуючого середовища, мінімізації негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.

Раніше повідомлялося, що на відміну від миколаївських держекоінспекторів дніпровські не побачили перевищення вмісту хлоридів (солей) в Інгульці під час скиду в річку шахтних вод підприємствами Кривбасу.

Нагадаємо, що фахівці нарахували 73,5 мільйони гривень шкоди довкіллю через обстріл росіянами села Лимани на Миколаївщині.