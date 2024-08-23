Реєстрація компанії в Сінгапурі, одному з провідних економічних центрів світу, — це стратегічний крок для підприємців, які прагнуть міжнародної експансії. Сінгапур є економічним лідером в азіатському регіоні, особливо в галузі цифрових технологій. Для бізнесменів, які вирішили відкрити бізнес у Сінгапурі, це можливість освоїти новий ринок, приєднатися до прогресивної бізнес-спільноти.

У цій статті розглядається процес реєстрації компанії в Сінгапурі та детально описуються конкурентні переваги, які ця прогресивна держава пропонує підприємцям.

Відкриття компанії в Сінгапурі : вигоди

Сінгапур відомий як стратегічно важливий ринок у регіоні. Уряд підтримує підприємницьку активність, створюючи сприятливе середовище у розвиток залучення інвестицій. У міжнародних індексах відзначається простота, з якої можна розпочати бізнес у Сінгапурі. Це допомогло Сінгапуру зайняти позицію серед найкращих юрисдикцій для стартапів.

Інші преференції цієї юрисдикції для реєстрації міжнародного бізнесу :

У Сінгапурі одна із найбільш конкурентних податкових ставок у світі.

Багато реєстраційних процедур можна виконати онлайн, а вимоги до звітності мінімальні.

Сінгапур відомий своєю стабільною політичною системою та сильною економікою.

Це великий міжнародний фінансовий центр, який пропонує вільний доступ до ринків інших регіонів завдяки безлічі угод про вільну торгівлю.

Влада підтримує технологізацію, надаючи гранти та доступ до передових науково-дослідних установ.

Сінгапур приваблює висококваліфікованих фахівців завдяки високому рівню життя та вигідним імміграційним програмам.

Вимоги для реєстрації компанії в Сінгапурі

Основні кроки, щоб зареєструвати компанію в Сінгапурі, описані нижче.

Вибрати корпоративну форму (з метою релокації бізнесу в Сінгапурі широко застосовуються форми LLP і LTD). Зарезервувати унікальну назву. Найменування не порушує права інтелектуальної власності інших компаній. Підготувати повний набір документів (залежить від обраної форми компанії). Подати всю зібрану інформацію до ACRA. Сплатити мита.

За підтримки кваліфікованих експертів можна оформити реєстрацію компанії у Сінгапурі віддалено . Після затвердження заявки буде видано Certificate of Incorporation. Слідом за цим потрібно відкрити рахунок у Сінгапурі та оформити необхідні ліцензії, виходячи із спрямованості бізнесу. Ми пропонуємо нашим клієнтам супровід процесу реєстрації компанії у Сінгапурі.

Щоб зареєструвати фірму в Сінгапурі, потрібно надати установчі документи, паспорти акціонерів, бенефіціарних власників та директорів, підтвердження їх адрес проживання, три пропозиції за назвою із зазначенням на правову форму, відомості про структуру капіталу.

Вибір та опис юридичних форм

У Сінгапурі закордонні підприємці можуть обрати серед кількох юридичних форм.

Товариство з обмеженою відповідальністю (Private Limited Company). Це найбільш прийнятна форма для малого бізнесу у Сінгапурі. Відповідальність акціонерів обмежується їхнім вкладом у капітал. Щоб зареєструвати Ltd у Сінгапурі, у структурі повинні бути щонайменше 1 акціонер та 1 директор (резидент Сінгапуру). Мінімальний капітал - 1 SGD. Потрібна річна подання звітності та дотримання стандартів корпоративного управління.

Товариство з обмеженою відповідальністю (Limited Liability Partnership). У LLP всі партнери не відповідають особистим майном за борги компанії. Тобто LLP у Сінгапурі має окремий юридичний статус від своїх партнерів. Потрібно щонайменше 2 партнери, в обов'язковому порядку один повинен мати резидентство Сінгапуру.

Партнерство (Partnership). Партнерство полягає між двома або більше особами, які спільно управляють бізнесом і поділяють прибутки та збитки. Усі партнери несуть солідарну відповідальність за зобов'язання бізнесу. Не потрібний мінімальний статутний капітал.

Публічна компанія (Public Limited Company). PLC можуть пропонувати свої акції на біржі та залучати капітал від широкого кола інвесторів. Для такої форми характерні складніша структура управління та суворіші вимоги щодо звітності та розкриття інформації. Реєстрація PLC у Сінгапурі може бути здійснена за наявності у структурі не менше 2 акціонерів. Повинна бути призначена рада директорів. Необхідна реєстрація та дотримання вимог Комісії з цінних паперів та фондових ринків (Monetary Authority of Singapore).

Філія. Філія у Сінгапурі — зареєстрована юридична особа, яка розглядається як розширення іноземної компанії. Філії мають право вести будь-який вид діяльності, що входить у сферу діяльності головної організації, та можуть репатріювати свої доходи та капітал. Філії будуть оподатковуватись лише на доходи, отримані від їх діяльності в Сінгапурі. Філії вважаються нерезидентними юридичними особами, головний офіс буде відповідальний за будь-які дії, вчинені сінгапурською філією.

Вищезгадані юридичні форми мають різні особливості управління, що дозволяє вибрати найбільш підходящу залежно від потреб бізнесу.

Реєстрація компанії у Сінгапурі нерезидентом

Реєстрація сінгапурської компанії відкриває багатий вибір можливостей у різних секторах економіки. Деякі з пріоритетних напрямів для іноземних підприємців наведено нижче.

Інформаційні технології, фінтех. Сінгапур є регіональним хабом для технологічних компаній, включаючи ІТ-стартапи. Сектор AI активно розвивається, відкриваючи можливості розробки програмного забезпечення, великих даних і машинного навчання. Створено преференційні умови для розвитку фінтех стартапів у Сінгапурі, особливо у сферах цифрових платежів, онлайн-банкінгу та страхових технологій (InsurTech). MAS пропонує ясні та прогресивні регуляторні політики для FinTech-компаній. У країні доступна велика кількість акселераторів, інкубаторів та венчурних фондів.

Біотехнології та охорона здоров'я. Сінгапур має одну з найкращих медичних систем у світі. Країна інвестує у наукові дослідження та розробки, включаючи генетику та молекулярну біологію. Тут урядову підтримку отримують компанії, які займаються біомедичними дослідженнями, фармацевтикою та медичними технологіями. Уряд розробив грантові програми для інноваційних проектів у сфері охорони здоров'я.

Електронна комерція та логістика. Сінгапур займає стратегічне становище в Азії, що робить його вигідним місцем для компаній, що займаються логістикою, складуванням та управлінням ланцюжками постачання. Сектор електронної комерції розвивається з високим рівнем проникнення Інтернету та мобільних технологій. У свою чергу, просунута логістика та платіжні системи, що полегшує ведення електронної комерції.

Стійкий розвиток та зелені технології. В умовах глобального тренду на екологічність влада Сінгапуру підтримує проекти, пов'язані з чистими технологіями, енергозбереженням та сталим розвитком. Існують державні та приватні фонди, що інвестують та фінансують компанії, що займаються дослідженнями та впровадженням зелених технологій.

Оподаткування

У Сінгапурі бізнесу надаються вигідні податкові умови. Хоча стандартна ставка податку на прибуток дорівнює 17%, діють різні програми, які можуть зменшити податковий тягар або повністю звільнити компанії від оподаткування, особливо для нових підприємців.

Наприклад, діє Startup Tax Exemption Scheme, у рамках якої стартапам у Сінгапурі доступні податкові пільги протягом перших трьох років їхньої роботи. Дохід перші 100 тис. SGD звільняються на 75% податків, другі 100 тис. SGD звільняються на 50%.

Угоди про усунення подвійного оподаткування, підписані Сінгапуром, допускають пільгові податкові режими, які відіграють важливу роль у мінімізації податкового навантаження для бізнесу. У Сінгапурі бухгалтерське обслуговування є важливою частиною бізнесу.

Обов'язки з бухгалтерського обслуговування:

Ведення точного обліку всіх фінансових транзакцій та операцій.

Складання фінансової звітності.

Підготовка та подання податкових декларацій.

Усі компанії, зареєстровані у Сінгапурі, мають проходити щорічну аудиторську перевірку.

Ведення обліку має відповідати стандартам Сінгапуру фінансової звітності (SFRS), які гармонізовані з міжнародними стандартами (IFRS).

Висновок

Іноземці, які бажають відкрити фірму в Сінгапурі, забезпечать собі доступ до технологічно підкованої та орієнтованої на інновації бізнес-спільноти. Сінгапур зарекомендував себе як багатий на можливості діловий центр за рахунок свого вдалого розташування, багатомовного та багатопрофільного трудового контингенту, надійного законодавства про захист інтелектуальних активів.

Незалежно від того, чи є Ви невеликим підприємцем-початківцем або усталеною компанією, яка прагне розширення, Сінгапур пропонує ресурси, які допоможуть Вашому бізнесу процвітати. Наші фахівці можуть надати повний супровід у реєстрації бізнесу в Сінгапурі, починаючи від вибору корпоративної структури до оформлення Вашої компанії в державних відомствах.