Засідання Кабміна, фото Телеграм Дениса Шмигаля

Кабінет Міністрів продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів до 30 квітня 2025 року.

Про з посиланням на прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля повідомила Економічна Правда.

— Уряд подовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону, — повідомив Денис Шмигаль.

Він також додав, що ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення 24/7, в Україні все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики.

У 2022 Кабмін зафіксував ціну на газ для виробників тепла на рівні 7,4 грн

У квітні НАК «Нафтогаз» ще на рік продовжила дію фіксованого тарифу на газопостачання для домогосподарств.

Ціна тарифу «Фіксований», який продовжено ще на 1 рік, складає 7 грн 96 коп за кубометр.

Нагадаємо, у Миколаївській ОВА пообіцяли зберегти тарифи за тепло для населення на майбутній опалювальний сезон 2024-2025.