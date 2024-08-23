Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, архівне фото НикВести

Телеграм-канал «Труха Николаев» всеукраїнської мережі телеграм-каналів «Труха» влаштував публічний хейт 13-річній дочці міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича Марії, яка веде закритий канал у телеграмі.

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Автори «Трухи» опублікували фото, відеозаписи та скриншоти публікацій Марії, звернувши увагу на те, як і де відпочиває дівчина та під яку музику записує відеоролики, формат яких популярний серед підлітків.

За останній місяць «Труха Николаев», який має понад 70 тисяч підписників, присвятив три пости доньці міського голови Миколаєва.

12 липня в телеграм-каналі з’явився фотоколаж з фотографіями 13-річної Марії Сєнкевич на відпочинку в Балі, які, ймовірно, були опубліковані в її інстаграмі. «Доча Сенкевича чилит на Бали» – так прокоментували анонімні автори «Трухи» цю публікацію. Зараз зі сторінки дівчини видалено майже всі публікації.

11 серпня на каналі миколаївської «Трухи» з’явилось одразу дві публікації фотографіями та відеозаписами Марії Сєнкевич. Пости супроводжуються негативними коментарями авторів каналу та зверненням до читачів коментувати пости: «Дочь Сенкевича отжигает под русские песни в социальных сетях. Как думаете, папа в курсе, что выкладывает его доча?», «Доча нашего мера – ярая фанатка проруснявых исполнителей».

Під кожною з цих публікацій «Трухи» по кілька сотень коментарів. Частина читачів стала на захист дівчини, але багато людей дозволили собі принижувати її та висловлюватися щодо зовнішності дитини.

На думку директорки ІМІ Оксани Романюк, така діяльність телеграм-каналу суперечить основним принципам захисту прав дитини в Україні.

— Діти, які перебувають у публічному просторі через професійну діяльність своїх батьків, однаково мають право на захист від цькування й тиску. Така огидна публічна кампанія, спрямована проти 13-річної дівчинки, може наразити її на фізичну небезпеку в реальному житті та спричинити серйозні психологічні наслідки в майбутньому. Заклики до публічного коментування, особливо з негативним та принизливим акцентом, сприяють поширенню ненависті та булінгу дитини. На жаль, анонімні телеграм-канали роблять усе, щоб уникнути відповідальності за законом за таке цькування. Я вважаю, що вони повинні офіційно реєструватися в Нацраді, світити своїх власників і дотримуватися норм українського законодавства, а не ховатися за анонімністю, щоб мати можливість булити дітей, – сказала Оксана Романюк.

Раніше повідомлялось, що «Труха» та ще декілька анонімних телеграм-каналів отримали акредитацію Офіса Президента на пресконференцію голови держави Володимира Зеленського наприкінці минулого року.