З 26 серпня у Миколаєві та області працюватимуть дві нові камери фіксації порушень дорожнього руху. Фото: Патрульна поліція

У Миколаєві та області встановили нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху. З 26 серпня по всій Україні почнуть працювати 43 комплекси.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

У Миколаївській області один встановлять на 191 кілометрі автодороги Н-24, його спрямують на місто Миколаїв та ще один комплекс на проспекті Центральному, спрямувавши на вулицю Мала Морська.

42 нових комплекси будуть фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості, а один — перевищення встановлених обмежень швидкості руху та порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Відповідальність за перевищення швидкості в Україні зараз - штраф. За перевищення швидкості більше ніж на 20 кілометрів на годину — 340 гривень, більш ніж на 50 кілометрів на годину — 1,7 тисячі гривень.

Нагадаємо, що Миколаївська область увійшла у десяток регіонів, які закупили «небезпечні» камери відеоспостереження. За два роки було закуплено 881 камеру, із яких 200 — камери китайських компаній.