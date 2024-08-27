Якщо найкращий друг вдало пройшов мовний курс і зараз розмовляє англійською, як native speaker, це не означає, що вам потрібно записуватися до тої самої мовної школи. Бо успіх у навчанні залежить від багатьох факторів – початкового рівня англійської, вміння старанно та цілеспрямовано працювати, темпераменту та наявності/відсутності страху помилок. А ще курси англійської мови онлайн бувають дуже різними – інтенсивними, спрямованими на спеціалістів конкретної професії чи окрему вікову категорію. Тому поговорімо, як знайти свій ідеальний варіант вивчення іноземної мови.

Поради для вдалого вибору курсів англійської мови

Найперше радимо визначити власний рівень англійської мови та тип курсів, на які ви хочете чи вам потрібно записатися. Це допоможе суттєво зменшити коло пошуку та кількість потрібного на це часу. Також скористайтеся наступними порадами:

Шукайте заняття за інтересами. Якщо вам потрібна бізнес-англійська, тоді навчання на звичайному мовному курсі лише забере час. А ще вивчення мови за інтересами допоможе уникнути прокрастинації. Найбільший вибір курсів англійської онлайн за різними темами та для різних рівнів можна знайти тут. Проте зауважте, що це курси для самостійного проходження – ви отримаєте доступ до інтерактивних онлайн-підручників.

Розгляньте різні формати навчання. Сучасні мовні школи прагнуть максимально йти на зустріч потенційним студентам та їхнім потребам, а тому пропонують різні підходи до викладання англійської, а також формати навчання. Тому розгляньте усі методики навчання, які трапляться під час пошуку.

Спробуйте курс безоплатно. Звичайно, знайти повністю безоплатний урок навряд чи вийде, та для вибору варіанту навчання буде достатньо 1-2 пробних онлайн-занять.

Чому варто спробувати курси для самостійного опанування англійської мови

Самоосвіта своє все популярнішою, оскільки в онлайн-просторі збільшується кількість матеріалів, за якими можна вчитися без зайвої допомоги. Ця тенденція увійшла і в простір вивчення англійської мови. Наприклад, за цим посилання ви знайдете мовні курси для вивчення англійської самостійно – вони присвячені різним актуальним лексичним темам, а також розділам граматики, аби цілеспрямовано заповнювати пробіли у знаннях. Ви отримуєте постійний доступ до онлайн-матеріалів, аби вчитися за ними тоді, коли маєте вільний час та натхнення з будь-якого гаджета.

У чому ж полягають переваги онлайн- курсів англійської мови, розроблених для самостійного опанування?

Ви самостійно керуєте власним часом. Більше не потрібно підлаштовуватися під графік мовної школи та темп групи.

Можна вибирати окремі теми, а не весь курс для опанування цілого рівня. Наприклад, якщо ваші знання з граматики дуже слабкі, можете швидко надолужити різні тему, вибравши спеціалізовані короткі курси.

Не потрібно витрачати багато коштів. Навіть якщо ви купуєте окремий онлайн- курс для самостійного вивчення, він буде коштувати значно дешевше, аніж заняття з викладачем.

Можна робити паузи у вивченні англійської, якщо потрібно. Наприклад, на час відпустки. Або ж навпаки, продовжуватися вчитися онлайн, навіть якщо їдете до іншого міста.

Спробуйте самоосвіту, навіть якщо сумніваєтеся. Це не займе багато часу, проте може стати вашим шансом опанувати англійську!





