Печиво Oreo входить до найпопулярніших ласощів у світі і дуже подобається як дітям, так і дорослим. Розглянемо основні причини популярності печива цього бренду.

Особливий смак

Успіх Oreo багато в чому пояснюється його характерним смаком, який змінюється з початку виробництва печива 1912 року. Класичне поєднання насичених, трохи гіркуватих шоколадних вафель із солодкою кремовою начинкою створює цікавий смаковий баланс, який подобається багатьом споживачам. А контраст між хрусткою поверхнею та ніжною начинкою забезпечує ласощі приємну текстуру. А ще поціновувачам Орео подобається роз'єднувати половинки, злизувати крем і мачити основу в молоко, як пропонується в рекламі. Особливо цей процес захоплює дітей, які люблять експериментувати з їжею. Батькам подобається, що таким чином діти п'ють більше молока, корисного для зміцнення кісток і зубів за рахунок високого вмісту кальцію.

Стратегічний маркетинг

Маркетинг зіграв значну роль популяризації Oreo. Компанія Nabisco, якій належить бренд, регулярно проводить креативні та інноваційні рекламні кампанії та взаємодіє зі споживачами у соціальних мережах. Також торгова марка часто бере участь у різноманітних заходах світового масштабу, що дозволяє покупцям краще запам'ятовувати рекламу продукції та асоціювати її з приємним проведенням часу.

Універсальність ласощів

Його можна не тільки їсти як звичайну насолоду з молоком, чаєм, кавою або компотом. Багато кондитерів використовують печиво Орео для приготування різноманітних десертів: як основа для чізкейків, змішуючи з молочними коктейлями, посипаючи морозиво подрібненими шматочками. У мережі є безліч креативних рецептів з цими ласощами, що також збільшило його популярність як серед кулінарів-аматорів, так і професійних кухарів.

Випуск лімітованих серій

Для підтримки інтересу до бренду Nabisco періодично випускає печиво з новими смаками в обмеженій кількості: у продажу були варіанти з м'ятою, тортом, гарбузом зі спеціями, полуницею, какао та іншими начинками, а також особлива серія з подвійною начинкою, представлена в маркеті важливих штук Маудау. Ця стратегія не тільки стимулює продаж, а й утримує бренд у центрі уваги, оскільки кожен новий смак часто привертає увагу ЗМІ.

Дотримання етичних принципів

Бренд Oreo взяв на себе зобов'язання щодо етичного отримання какао та скорочення негативного впливу на навколишнє середовище під час виробничих процесів. Компанії вдалося зберегти популярність серед споживачів, які дбають про екологію та залучити нових клієнтів з аналогічними цінностями.