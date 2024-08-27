Податки. Фото для ілюстрації/ДПСУ

Кабінет міністрів України доопрацював законопроєкт про підвищення податків, внісши кілька змін.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Зокрема, уряд більше не планує підвищувати ПДВ, скасовує військовий збір на предмети розкоші, виключає 1-відсотковий податок з обігу, пропонує провести митну реформу та реформу БЕБ, а також запровадити «дуже жорстку та ефективну детенізацію».

Ярослав Железняк уточнив, що деякі початкові пропозиції залишилися без змін, такі як підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%, введення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від МЗП, ВЗ у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку та щомісячних авансових внесків для АЗС.

Кабмін також запропонував нові ініціативи, включаючи встановлення ставки податку на прибуток для банків на рівні 50% на 2024 рік, підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та щомісячну звітність з ПДФО.

За словами нардепа, законопроєкт планують винести на розгляд Комітету і вже у перші тижні вересня — до Верховної Ради.

Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року платники податків Миколаївської області направили до державного бюджету 431,4 мільйона гривень військового збору.