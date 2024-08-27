Кабінет міністрів України доопрацював законопроєкт про підвищення податків, внісши кілька змін.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Зокрема, уряд більше не планує підвищувати ПДВ, скасовує військовий збір на предмети розкоші, виключає 1-відсотковий податок з обігу, пропонує провести митну реформу та реформу БЕБ, а також запровадити «дуже жорстку та ефективну детенізацію».
Ярослав Железняк уточнив, що деякі початкові пропозиції залишилися без змін, такі як підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%, введення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від МЗП, ВЗ у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку та щомісячних авансових внесків для АЗС.
Кабмін також запропонував нові ініціативи, включаючи встановлення ставки податку на прибуток для банків на рівні 50% на 2024 рік, підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та щомісячну звітність з ПДФО.
За словами нардепа, законопроєкт планують винести на розгляд Комітету і вже у перші тижні вересня — до Верховної Ради.
Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року платники податків Миколаївської області направили до державного бюджету 431,4 мільйона гривень військового збору.
Кабінет міністрів України доопрацював законопроєкт про підвищення податків, внісши кілька змін.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Зокрема, уряд більше не планує підвищувати ПДВ, скасовує військовий збір на предмети розкоші, виключає 1-відсотковий податок з обігу, пропонує провести митну реформу та реформу БЕБ, а також запровадити «дуже жорстку та ефективну детенізацію».
Ярослав Железняк уточнив, що деякі початкові пропозиції залишилися без змін, такі як підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%, введення військового збору для ФОП першої та другої груп у розмірі 10% від МЗП, ВЗ у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку та щомісячних авансових внесків для АЗС.
Кабмін також запропонував нові ініціативи, включаючи встановлення ставки податку на прибуток для банків на рівні 50% на 2024 рік, підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% та щомісячну звітність з ПДФО.
За словами нардепа, законопроєкт планують винести на розгляд Комітету і вже у перші тижні вересня — до Верховної Ради.
Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року платники податків Миколаївської області направили до державного бюджету 431,4 мільйона гривень військового збору.