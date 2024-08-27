Трактор працює у полі, фото: unplash

Аграрії Миколаївської області сплатили до бюджетів всіх рівнів один мільярд податків.

Про це повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Піскун під час брифінгу, пишуть «НикВести».

«Агропромисловий комплекс всієї України продовжує нарощувати обсяг виробництва, незважаючи на ті складні умови, які сьогодні є, зокрема це повʼязано з війною, а також зі змінами погодних кліматичних умов», — розповіла Олена Піскун.

Зокрема, вона повідомила, що у Миколаївській області аграрії також продовжують нарощувати обсяг виробництва.

«Цьогоріч наші аграрії, незважаючи на все це, продовжують нарощувати обсяг виробництва, сплачують податки. Лише за перше півріччя аграріями нашої області сплачено до бюджетів всіх рівнів один мільярд гривень податків та доходів. Це дуже гарний результат і ще попереду пів року та аграрії будуть продовжувати сплачувати податки», — додала вона.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.