POCO F5 був представлений навесні 2023 року і швидко набув популярності завдяки потужній начинці та привабливій ціні. Але нещодавно компанія випустила наступника в особі POCO F6, який обіцяє стати ще більш привабливою пропозицією. Чи варто переплачувати за нову модель чи краще заощадити та взяти перевірений F5?

Екран та продуктивність

Смартфони оснащені практично ідентичними AMOLED-дисплеями діагоналлю 6.67 дюйми з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. На сонці вони поводяться трохи по-різному:

пікова яскравість у POCO F6 досягає 1200 нит, що трохи вище, ніж у F5; рамки навколо екрана F6 здаються трохи тоншими, хоча різниця зовсім невелика.

Обидва апарати побудовані на топових процесорах Qualcomm. Поки що Ф5 дістався чіп Snapdragon 7 Plus Gen 2, а F6 отримав флагманський Snapdragon 8+ Gen 1. У синтетичних тестах новинка випереджає попередника десь на 30%. Втім, у реальних сценаріях використання різниця буде не такою помітною. І той, і інший смартфон чудово справляються з будь-якими завданнями – від соцмереж до вимогливих ігор. Однак у Ф6 сильніше виражена схильність до нагрівання – при тривалих навантаженнях він відчутно гріється у руках. Схоже, компактний корпус не найкраще позначається на охолодженні Snapdragon 8+ Gen 1, а враховуючи вартість POCO F5 ви отримуєте більш збалансований пристрій.

Дизайн та конструкція

Зовні POCO F5 і F6 досить схожі – у них характерний для серії дизайн із плоскими гранями та великим блоком камер. Однак при найближчому розгляді помітні деякі відмінності:

F6 отримав скло Gorilla Glass Victus та захист від води IP64, тоді як F5 задовольняється Gorilla Glass 5 та IP53. Ф5 має роз'єм для навушників 3.5 мм, який у Ф6 вже не зустрінеш. Прийде використовувати TWS або USB-C гарнітуру.

Матеріал корпусу в обох – пластик під скло. Сканер відбитків винесено на бічну грань.

Камери

Блоки основних камер дещо відрізняються за характеристиками:

POCO F6: 50 Мп з OIS, 8 Мп та 2 Мп; POCO F5: 64 Мп з OIS, 8 Мп та 2 Мп.

Незважаючи на меншу роздільну здатність, Ф6 знімає трохи краще - у нього вище деталізація і точніше перенесення кольорів, особливо при слабкому освітленні. Плюс він підтримує відео 4K 60 FPS проти 4K 30 FPS у Ф5.

Автономність

POCO F5 і F6 отримали акумулятори ємністю 5000 мАч, але поводяться вони по-різному:

F5 підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт та відновлюється до 100% десь за 46 хв; F6 заряджається за 35 хвилин завдяки ЗП на 120 Вт.

У реальному використанні навряд чи хтось помітить серйозну різницю.

Висновки

На фоні попередника Поко Ф6 виділяється покращеним екраном, більш продуктивним залізом, просунутими камерами та швидкою зарядкою. Однак Поко Ф5 залишається актуальним і потужним смартфоном, який впорається з будь-якими завданнями, і якщо бюджет не дозволяє. Втім, вибір завжди за вами - потрібно відштовхуватися від особистих пріоритетів та фінансових можливостей. У будь-якому випадку це чудові смартфони, з якими точно не прогадаєш.