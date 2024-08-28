POCO F5 був представлений навесні 2023 року і швидко набув популярності завдяки потужній начинці та привабливій ціні. Але нещодавно компанія випустила наступника в особі POCO F6, який обіцяє стати ще більш привабливою пропозицією. Чи варто переплачувати за нову модель чи краще заощадити та взяти перевірений F5?
Смартфони оснащені практично ідентичними AMOLED-дисплеями діагоналлю 6.67 дюйми з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. На сонці вони поводяться трохи по-різному:
Обидва апарати побудовані на топових процесорах Qualcomm. Поки що Ф5 дістався чіп Snapdragon 7 Plus Gen 2, а F6 отримав флагманський Snapdragon 8+ Gen 1. У синтетичних тестах новинка випереджає попередника десь на 30%. Втім, у реальних сценаріях використання різниця буде не такою помітною. І той, і інший смартфон чудово справляються з будь-якими завданнями – від соцмереж до вимогливих ігор. Однак у Ф6 сильніше виражена схильність до нагрівання – при тривалих навантаженнях він відчутно гріється у руках. Схоже, компактний корпус не найкраще позначається на охолодженні Snapdragon 8+ Gen 1, а враховуючи вартість POCO F5 ви отримуєте більш збалансований пристрій.
Зовні POCO F5 і F6 досить схожі – у них характерний для серії дизайн із плоскими гранями та великим блоком камер. Однак при найближчому розгляді помітні деякі відмінності:
Матеріал корпусу в обох – пластик під скло. Сканер відбитків винесено на бічну грань.
Блоки основних камер дещо відрізняються за характеристиками:
Незважаючи на меншу роздільну здатність, Ф6 знімає трохи краще - у нього вище деталізація і точніше перенесення кольорів, особливо при слабкому освітленні. Плюс він підтримує відео 4K 60 FPS проти 4K 30 FPS у Ф5.
POCO F5 і F6 отримали акумулятори ємністю 5000 мАч, але поводяться вони по-різному:
У реальному використанні навряд чи хтось помітить серйозну різницю.
На фоні попередника Поко Ф6 виділяється покращеним екраном, більш продуктивним залізом, просунутими камерами та швидкою зарядкою. Однак Поко Ф5 залишається актуальним і потужним смартфоном, який впорається з будь-якими завданнями, і якщо бюджет не дозволяє. Втім, вибір завжди за вами - потрібно відштовхуватися від особистих пріоритетів та фінансових можливостей. У будь-якому випадку це чудові смартфони, з якими точно не прогадаєш.
POCO F5 був представлений навесні 2023 року і швидко набув популярності завдяки потужній начинці та привабливій ціні. Але нещодавно компанія випустила наступника в особі POCO F6, який обіцяє стати ще більш привабливою пропозицією. Чи варто переплачувати за нову модель чи краще заощадити та взяти перевірений F5?
Смартфони оснащені практично ідентичними AMOLED-дисплеями діагоналлю 6.67 дюйми з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. На сонці вони поводяться трохи по-різному:
Обидва апарати побудовані на топових процесорах Qualcomm. Поки що Ф5 дістався чіп Snapdragon 7 Plus Gen 2, а F6 отримав флагманський Snapdragon 8+ Gen 1. У синтетичних тестах новинка випереджає попередника десь на 30%. Втім, у реальних сценаріях використання різниця буде не такою помітною. І той, і інший смартфон чудово справляються з будь-якими завданнями – від соцмереж до вимогливих ігор. Однак у Ф6 сильніше виражена схильність до нагрівання – при тривалих навантаженнях він відчутно гріється у руках. Схоже, компактний корпус не найкраще позначається на охолодженні Snapdragon 8+ Gen 1, а враховуючи вартість POCO F5 ви отримуєте більш збалансований пристрій.
Зовні POCO F5 і F6 досить схожі – у них характерний для серії дизайн із плоскими гранями та великим блоком камер. Однак при найближчому розгляді помітні деякі відмінності:
Матеріал корпусу в обох – пластик під скло. Сканер відбитків винесено на бічну грань.
Блоки основних камер дещо відрізняються за характеристиками:
Незважаючи на меншу роздільну здатність, Ф6 знімає трохи краще - у нього вище деталізація і точніше перенесення кольорів, особливо при слабкому освітленні. Плюс він підтримує відео 4K 60 FPS проти 4K 30 FPS у Ф5.
POCO F5 і F6 отримали акумулятори ємністю 5000 мАч, але поводяться вони по-різному:
У реальному використанні навряд чи хтось помітить серйозну різницю.
На фоні попередника Поко Ф6 виділяється покращеним екраном, більш продуктивним залізом, просунутими камерами та швидкою зарядкою. Однак Поко Ф5 залишається актуальним і потужним смартфоном, який впорається з будь-якими завданнями, і якщо бюджет не дозволяє. Втім, вибір завжди за вами - потрібно відштовхуватися від особистих пріоритетів та фінансових можливостей. У будь-якому випадку це чудові смартфони, з якими точно не прогадаєш.