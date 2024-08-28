Стартувала реєстрація виробників на участь у програмі «Національний кешбек». Ілюстраційне фото

Починаючи з 24 серпня українські виробники можуть подавати заявки на участь в програмі «Національний кешбек» через портал Дія.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Відповідно до умов, програми кешбек надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва за виключенням підакцизних товарів. Зокрема, й на ліки українського виробництва. Участь виробників в програмі добровільна, отже кешбек надаватиметься не на всі товари, а на ті, які будуть подані виробником для участі в програмі.

Виробникам, щоб стати учасниками програми «Національний кешбек», необхідно:

Увійти на портал diia.gov.ua; Перейти у розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» та обирати послугу «Перелік виробників та товарів українського походження»; Авторизуватися електронним підписом; Ознайомитися з умовами програми; Підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію:

повна назва

коротка назва

EAN — унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації;

брендова назва

6. Підписати заяву електронним підписом;

Для торгових мереж реєстрація у програмі стартує з середи — 28 серпня.

Продавцям, щоб стати учасниками програми «Національний кешбек», необхідно:

Подати заявку на приєднання до Переліку українських виробників через портал Дія.

Потрібно зайти у розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» і обрати Перелік продавців.

Заповнити форму і вказати дані про підприємство.

До заявки потрібно додати:

перелік комбінацій фіскального номера РРО із переліком комбінацій MerchantID+TerminalID

перелік адрес, де продається товар

банк

сайт

бренд

Перевірити заяву, підписати електронним підписом.

Реєстрація споживачів програма «Національний кешбек» стартує 2 вересня. Програма передбачає отримання споживачами компенсації в розмірі 10 % вартості придбаних ними українських товарів.

Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках, картками яких людина користується, надати згоду на передачу інформації про оплати в магазинах, що приєднались до програми. А також в одному із банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у додатку чи фізичному відділенні. Потім в мобільному застосунку Дія обрати послугу «Національний кешбек», де потрібно вказати спеціальну картку, на яку буде щомісячно зараховуватися кешбек.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тисячі гривень за місяць. Кошти кешбеку громадяни зможуть витрати на оплату послуг, зокрема, комунальних та медичних, придбання військових облігацій, чи зробити донат на підтримку збройних сил тощо.

Координатором програми Національний Кешбек є Міністерство економіки України. У реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, розрахунковий банк Ощадбанк та уповноважені банки України і Урядовий контактний центр. Технологічним партнером у реалізації програми є міжнародна платіжна система Mastercard. Операційний партнер проєкту — міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Програма «Національний кешбек» через портал Дія. Фото: Міністерство економіки України

Програма «Національний кешбек» через портал Дія. Фото: Міністерство економіки України

Програма «Національний кешбек» через портал Дія. Фото: Міністерство економіки України

Програма «Національний кешбек» через портал Дія. Фото: Міністерство економіки України

Програма «Національний кешбек» через портал Дія. Фото: Міністерство економіки України

Нагадаємо, що на засіданні 20 серпня Кабінет міністрів України затвердив постанову про «Національний кешбек», яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за придбання вітчизняних товарів.