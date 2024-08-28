Ремонт дороги. Архівне фото «НикВести»

У Херсонській області до кінця 2024 року планують витратити 66,9 мільйона гривень на утримання місцевих доріг.

Відповідні дані оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» оголосила три тендери на утримання трьох доріг місцевого значення.

Зазначимо, що в березні 2024 року «Місцеві дороги Херсонщини» оголошували тендер на утримання доріг загального користування на правому березі Херсонської області за 80,2 мільйона гривень. Підрядник повинен буде до 1 квітня 2025 року доглядати за дорожнім покриттям, займатися очищенням канав на узбіччі доріг, наносити розмітки, виконувати заміну знаків, косити траву, займатися вивезенням сміття та очищенням доріг від снігу в зимовий період.

Наразі ж ще 35,1 мільйона гривень планують витратити на аварійні роботи на дорозі О220120 Борозенське — Нова Кубань — Стариця. За ці гроші переможець тендеру має провести ремонт вибоїн, планування узбіч, профілювання білощебневих доріг і улаштування вирівнюючих шарів зі шлаку.

Скриншот з ProZorro

14,8 мільйона гривень призначено для утримання дороги С220159 Кошара. Ці кошти підуть на аналогічні роботи.

Скриншот з ProZorro

Ще 16,9 мільйона гривень планують витратити на утримання та аварійні роботи на дорозі О220119 /Т-22-07/ — Максима Горького — Новорайськ — Червоний Маяк. Тут тендер передбачає холодне фрезерування покриття, профілювання щебеневих доріг, ущільнення щебеневого покриття, ліквідацію вибоїн, улаштування тонкошарового покриття, планування узбіч і профілювання білощебневих доріг.

Скриншот з ProZorro

Раніше, у січні держпідприємство «Місцеві дороги Херсонщини» також оголошувало торги щодо утримання доріг місцевого значення. Тоді вартістю оцінили у 101 мільйон гривень, однак згодом їх відмінили через «відсутність подальшої потреби в закупівлі».

Нагадаємо, нещодавно служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує провести поточний ремонт частини дороги Т-15-15, що з’єднує село Федорівка з базою відпочинку «Лугове» у Рибаківці. Орієнтовна вартість проєкту складає 108 мільйонів гривень.

Ремонт доріг на Миколаївщині

На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень — тендер оголосили у квітні. А у березні цього року Служба оголошувала ще один тендер на експлуатаційне утримання доріг, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

У Снігурівці впродовж року хочуть відремонтувати три дороги — на це планують витратити 7,3 мільйонів гривень. А на ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.

На ремонт доріг в Баштанці Миколаївської області впродовж літа планують витратити 2,3 мільйони гривень

Ще 38,8 мільйонів гривень планують витратити на ремонт частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне — Очаків».

«НикВести» також розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в області необхідно 20,4 мільярда гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.