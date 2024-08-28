У Херсонській області до кінця 2024 року планують витратити 66,9 мільйона гривень на утримання місцевих доріг.
Відповідні дані оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» оголосила три тендери на утримання трьох доріг місцевого значення.
Зазначимо, що в березні 2024 року «Місцеві дороги Херсонщини» оголошували тендер на утримання доріг загального користування на правому березі Херсонської області за 80,2 мільйона гривень. Підрядник повинен буде до 1 квітня 2025 року доглядати за дорожнім покриттям, займатися очищенням канав на узбіччі доріг, наносити розмітки, виконувати заміну знаків, косити траву, займатися вивезенням сміття та очищенням доріг від снігу в зимовий період.
Наразі ж ще 35,1 мільйона гривень планують витратити на аварійні роботи на дорозі О220120 Борозенське — Нова Кубань — Стариця. За ці гроші переможець тендеру має провести ремонт вибоїн, планування узбіч, профілювання білощебневих доріг і улаштування вирівнюючих шарів зі шлаку.
14,8 мільйона гривень призначено для утримання дороги С220159 Кошара. Ці кошти підуть на аналогічні роботи.
Ще 16,9 мільйона гривень планують витратити на утримання та аварійні роботи на дорозі О220119 /Т-22-07/ — Максима Горького — Новорайськ — Червоний Маяк. Тут тендер передбачає холодне фрезерування покриття, профілювання щебеневих доріг, ущільнення щебеневого покриття, ліквідацію вибоїн, улаштування тонкошарового покриття, планування узбіч і профілювання білощебневих доріг.
Раніше, у січні держпідприємство «Місцеві дороги Херсонщини» також оголошувало торги щодо утримання доріг місцевого значення. Тоді вартістю оцінили у 101 мільйон гривень, однак згодом їх відмінили через «відсутність подальшої потреби в закупівлі».
Нагадаємо, нещодавно служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує провести поточний ремонт частини дороги Т-15-15, що з’єднує село Федорівка з базою відпочинку «Лугове» у Рибаківці. Орієнтовна вартість проєкту складає 108 мільйонів гривень.
На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень — тендер оголосили у квітні. А у березні цього року Служба оголошувала ще один тендер на експлуатаційне утримання доріг, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.
У Снігурівці впродовж року хочуть відремонтувати три дороги — на це планують витратити 7,3 мільйонів гривень. А на ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.
На ремонт доріг в Баштанці Миколаївської області впродовж літа планують витратити 2,3 мільйони гривень
Ще 38,8 мільйонів гривень планують витратити на ремонт частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне — Очаків».
«НикВести» також розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в області необхідно 20,4 мільярда гривень.
Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.
У Херсонській області до кінця 2024 року планують витратити 66,9 мільйона гривень на утримання місцевих доріг.
Відповідні дані оприлюднили в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Державна установа «Місцеві дороги Херсонщини» оголосила три тендери на утримання трьох доріг місцевого значення.
Зазначимо, що в березні 2024 року «Місцеві дороги Херсонщини» оголошували тендер на утримання доріг загального користування на правому березі Херсонської області за 80,2 мільйона гривень. Підрядник повинен буде до 1 квітня 2025 року доглядати за дорожнім покриттям, займатися очищенням канав на узбіччі доріг, наносити розмітки, виконувати заміну знаків, косити траву, займатися вивезенням сміття та очищенням доріг від снігу в зимовий період.
Наразі ж ще 35,1 мільйона гривень планують витратити на аварійні роботи на дорозі О220120 Борозенське — Нова Кубань — Стариця. За ці гроші переможець тендеру має провести ремонт вибоїн, планування узбіч, профілювання білощебневих доріг і улаштування вирівнюючих шарів зі шлаку.
14,8 мільйона гривень призначено для утримання дороги С220159 Кошара. Ці кошти підуть на аналогічні роботи.
Ще 16,9 мільйона гривень планують витратити на утримання та аварійні роботи на дорозі О220119 /Т-22-07/ — Максима Горького — Новорайськ — Червоний Маяк. Тут тендер передбачає холодне фрезерування покриття, профілювання щебеневих доріг, ущільнення щебеневого покриття, ліквідацію вибоїн, улаштування тонкошарового покриття, планування узбіч і профілювання білощебневих доріг.
Раніше, у січні держпідприємство «Місцеві дороги Херсонщини» також оголошувало торги щодо утримання доріг місцевого значення. Тоді вартістю оцінили у 101 мільйон гривень, однак згодом їх відмінили через «відсутність подальшої потреби в закупівлі».
Нагадаємо, нещодавно служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує провести поточний ремонт частини дороги Т-15-15, що з’єднує село Федорівка з базою відпочинку «Лугове» у Рибаківці. Орієнтовна вартість проєкту складає 108 мільйонів гривень.
На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень — тендер оголосили у квітні. А у березні цього року Служба оголошувала ще один тендер на експлуатаційне утримання доріг, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.
У Снігурівці впродовж року хочуть відремонтувати три дороги — на це планують витратити 7,3 мільйонів гривень. А на ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.
На ремонт доріг в Баштанці Миколаївської області впродовж літа планують витратити 2,3 мільйони гривень
Ще 38,8 мільйонів гривень планують витратити на ремонт частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне — Очаків».
«НикВести» також розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в області необхідно 20,4 мільярда гривень.
Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.