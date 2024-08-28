Українські банкіри фіксують збільшення участі жінок у кредитуванні, фото: Tren

Війна, мобілізація та інші обставини призвели до зростання кількості жінок, які беруть участь у кредитуванні як позичальники або власники придбаного в кредит майна.

Про це пише Finclub.

«У нас в «єОселі» 71% — це чоловіки, а 29% іпотечних кредитів беруть жінки. Але в таких регіонах, як Запоріжжя, Одеса, Харків, тенденція 50 на 50», — зазначив начальник управління продажів департаменту роздрібного бізнесу Укргазбанк Володимир Клименко.

У банку помітили ще одну тенденцію: чоловіки обирають автомобіль, але оформлюють його покупку на своїх жінок, і саме жінки передають майно в заставу. На думку керівниці напряму роздрібного бізнесу банку Юлії Тур, це може бути пов'язано зі змінами в законодавстві та спробами чоловіків зберегти своє майно.

Директор департаменту розвитку карткового бізнесу та споживчого кредитування Акордбанку Олександр Кутас пояснює, що через те, що багато чоловіків служать у війську, вони не можуть звертатися за кредитами навіть за великого бажання, тому їхні дружини стають позичальниками.

«Якщо говорити про сегмент споживчого кредитування до 100 тис. грн без застави, то до війни співвідношення було 55% жінок до 45% чоловіків, а зараз частка жінок зросла до близько 60%», — зазначив банкір.

Нагадаємо, у міському бюджеті немає 118,4 мільйона гривень на реалізацію цільової програми «Миколаїв без бар’єрів», яка розрахована на 2024-2026 роки.