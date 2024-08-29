Прапор Китаю, фото з відкритих джерел

Державний банк ВТБ, єдиний російський держбанк з повноцінною філією в Китаї, вирішив значно підвищити комісії за операції в юанях.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Повідомляється, що комісія за перекази до шанхайської філії ВТБ з інших банків зросте найбільше — у 30–35 разів. Наразі вона становить 0,17–0,2% від суми, але з 1 вересня збільшиться до 6%.

Для власних клієнтів, які здійснюють перекази між російським і китайським підрозділами ВТБ, банк підвищить комісію на чверть — з 2,5% до 3%. Якщо клієнти хочуть, щоб платіж надійшов швидше, ніж за 10 днів, їм доведеться сплатити 4% від суми, а якщо потрібно скоротити термін до 5 днів — 5%.

Повідомляється, що комісії у «ВТБ Шанхай», який став основним банком для розрахунків з Китаєм після масового блокування платежів китайськими кредитними організаціями, зростають через ускладнення з доступом до юанів: вартість залучення китайської валюти значно підвищилася. Підсанкційним компаніям все складніше її отримати, а курс юаня в Росії вже відрізняється від світових котирувань на 10%.

Додається, що китайські банки, які раніше переводили юані з Росії до Китаю, після внесення «ВТБ Шанхай» до списку санкцій припинили співпрацю з ним.

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