Для деяких веб-сайтів важливо завжди залишатися онлайн. Наприклад, це великий онлайн-магазин з активною рекламною діяльністю та постійними процесами оплати. Тобто сайт повинен працювати без перебоїв, щоб користувачі завжди могли зайти на нього і у них не виникнуть проблеми із покупкою. Щоб забезпечити постійний доступ до сайту, власники веб-ресурсів вибирають хостинг, що відмовляється. Тому часто вони часто зупиняють свій вибір між хмарним хостингом та безлімітним SSD хостингом.

Про те, який хостинг краще підходить для вашого сайту, розповідаємо в статті нижче.

Cloud hosting vs. безлімітний SSD хостинг: порівняння

Cloud hosting або хмарний хостинг – це один із найбільш надійних та відмовостійких типів хостингу. Високі показники стабільності цього хостингу забезпечуються тим, як влаштований хмарний хостинг: кластер із фізичних машин, які розділені на безліч віртуальних серверів із єдиною мережею зберігання даних.

Коли ви замовляєте такий тип хостингу, то кожен файл, який завантажуєте на сервер, копіюється на кілька інших дисків у хмарі. Якщо основний диск з вашими даними вийде з ладу, дані будуть завантажуватися з диска-копії автоматично. Заміна відбудеться так швидко, що ваші користувачі, швидше за все, не помітять проблеми.

Крім того, хмарний хостинг зазвичай оснащений автоматичною системою резервного копіювання. І якщо щось трапиться з самим сервером, ваш веб-ресурс швидко запустять з іншого сервера.

Тому показник uptime у хмарного хостингу не може бути нижчим за 99,9%.

Через ці можливості сloud-хостинг може коштувати трохи дорожче, ніж звичайний віртуальний хостинг.

Ось і всі основні переваги та недоліки Cloud hosting, про які вам потрібно знати.

Другий тип популярного відмовостійкого хостингу - це ssd shared hosting. За своїм пристроєм це стандартний віртуальний хостинг: фізичний сервер поділяється на безліч невеликих облікових записів, які отримують певну обмежену кількість серверних ресурсів. Але на відміну від звичайного віртуального хостингу в цьому використовуються більш сучасні диски, які забезпечують високий показник відмовостійкості.

Звичайні диски HDD оснащені рухомими частинами, які часто ламаються. А у SSD-диска немає рухомих частин, тому він надійніший. Разом з цим швидкість запису та зчитування інформації у SSD-дисків вища приблизно в 5 разів, а значить вони можуть витримати велике навантаження. Наприклад, ви запустили акцію у вашому онлайн-магазині або підключили рекламу, що викликало зростання відвідувачів сайту, покупок та відповідно транзакцій. Все це викликає зростання навантаження, з яким SSD-диски впораються краще, ніж HDD-носії.

Звичайно, використання SSD-дисків хостинговим провайдером може збільшити вартість хостингу, тому що ці диски самі по собі коштують дорожче.

Чинники, які слід врахувати при виборі хостингу для сайту

Коли ви вибираєте хостинг для сайту, важливо не тільки вибрати тип послуги, але й знайти надійного провайдера. Саме від цього залежатиме реальна стабільність роботи вашого веб-сайту.

Щоб спростити вам пошук хостера, ми підготували рекомендації щодо вибору хостингу для сайту:

Зверніть увагу на залізо, яке хостер використовує на серверах. Воно має бути сучасним та якісним - це безпосередньо впливає на те, чи ламатиметься сервер. Хороший провайдер вкладає гроші в залізо, розуміючи, наскільки від цього залежить його бізнес.

Резервне копіювання серверів - важлива частина послуги, яка може якось врятувати ваші дані. Звичайно, основна відповідальність у наявності резервної копії веб-ресурсу лежить на його власнику, але якщо ми говоримо про хостинг, що відмовляється, то провайдер теж повинен робити копії в обов'язковому порядку.

Відразу уточнюйте про гнучкість установки додаткового програмного забезпечення або зміни серверних налаштувань, якщо відразу знаєте, що це може знадобитися для реалізації вашого сайту.

Uptime відмови хостингу не може бути нижче 99,9%. Перевіряйте цю інформацію в описі послуг на сайті хостера та читайте умови гарантії цього показника. Там зазвичай пишуть про компенсацію у разі порушення обіцянки uptime з тих чи інших причин.

У хостера обов'язково має бути технічна підтримка, яка доступна цілодобово, відповідати швидко та ефективно. Не соромтеся звернутися на підтримку та перевірити, як вона працює.

Читайте незалежні рейтинги провайдерів та відгуки реальних користувачів (не на сайті самого провайдера), щоб дізнатися більше про якість послуг.

В іншому хостери пропонують досить стандартні послуги, які ви можете порівняти між собою за такими показниками:

технічні характеристики пакетів послуг,

обмеження щодо використання хостингу,

кількість сайтів, які можна розмістити в одному обліковому записі,

кількість поштових та FTP-облікових записів, які можна створити,

обмеження на відправлення листів,

панель управління хостингом,

обширність бази статей, відео та інструкцій для користувачів,

вартість послуги,

бонуси при замовленні хостингу, наприклад, безкоштовна реєстрація домену або SSL-сертифікат,

знижка при замовленні на тривалий період,

умови повернення грошей та наявність безкоштовного тестового періоду.

Маючи ці рекомендації, ви точно зможете вибрати надійного хостингового провайдера, який забезпечить стабільну роботу вашого онлайн-ресурсу.