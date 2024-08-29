Якісний хостинг – це запорука стабільної та швидкої роботи вашого веб-сайту. Чим якісніший хостинг, тим менша ймовірність виникнення технічних проблем. Отже, сайт завжди буде доступний користувачам. Це особливо важливо для комерційних веб-проектів. Адже якщо сайт недоступний, ваш клієнт не зможе зайти на нього і замовити ваш товар або послугу. А якщо таке відбувається постійно, то навіть лояльні клієнти підуть до конкурентів.

Вартість хостингу - це не завжди показати якості послуги, як і дешевий хостинг не означає, що сервіс точно поганий. Тому щоб зрозуміти, від чого залежить вартість хостингу в Україні, необхідно розібратися в факторах, які формують ціну послуги. Про це докладно розповідаємо у статті.

Що таке хостинг

Хостинг - це послуга, яка потрібна насамперед, щоб розмістити файли та базу даних сайту на сервері хостинг-провайдера. У вартість послуги входить гарантія того, що сервер завжди буде підключений до електроживлення та інтернет-з'єднання, а також забезпечений резервними підключеннями та необхідними умовами утримання серверів у дата-центрі. Все це забезпечує доступність сайту для користувачів цілодобово.

Саме створення технічно надійної структури для надання хостингу є основною, яка закладає вартість хостингу на місяць.

Як формується вартість хостингу в Україні

На ринку хостингових послуг можна знайти платні та безкоштовні пропозиції.

Коли ми говоримо про «безкоштовний хостинг», то це конструктор сайтів, а не повнофункціональний хостинговий продукт. З його допомогою ви зможете швидко створити сайт за допомогою графічного редактора, перетягуючи блоки готових шаблонів так, як вам потрібно. А безпосередньо з хостингом ви не зможете взаємодіяти. Тому таку послугу не можна назвати на 100% хостингом.

Інший варіант безкоштовного хостингу - це тестовий період повноцінної хостингової послуги. Коли безкоштовний період закінчується, ви змушені заплатити більше, ніж середня вартість ринку. Компанії, які пропонують такий варіант безкоштовної послуги, можуть свідомо списувати автоматично оплату без можливості оплати. Тому якщо при замовленні чогось безкоштовного вас просять прив'язати кредитну картку, то ще раз перечитайте всі умови користування сервісом.

Звичайно, такі послуги можуть залучати новачків, які не готові вкладати кошти на старті веб-ресурсу або просто намагаються створити сайт. Але важливо зважати на неприємні сторони замовлення таких послуг, з якими можна зіткнутися:

Пристрій серверів схожий на віртуальний хостинг: на сервері створено багато облікових записів, один з яких ви отримуєте в користування. Але користувачів на одному сервері занадто багато, і всі вони використовують загальну потужність сервера. Тому сайти завантажуються повільно. Це впливає на потік користувачів та SEO-просування.

Посилання сайту виглядає як піддомен провайдера, наприклад yourwebsite.nomoneyhosting.org. Користувачеві це може здатися шахрайським сайтом, оскільки виглядає непрофесійно. Можливість підключити свій домен на такому хостингу або неможлива в принципі, або вимагає істотної доплати.

Якщо провайдер надає вам безкоштовний хостинг, він все одно на чомусь заробляє. Найчастіше це платні функції для користувачів, настирлива реклама на вашому сайті (відключається за доплату), продаж особистої інформації користувачів іншим компаніям, продаж посилань сайтів користувача спамерам, розповсюджувачам наркотиків, онлайн-шахраям.

У вас, швидше за все, не буде доступу до файлів і баз даних сайту, а тому ви не зможете перевезти свій сайт до іншого провайдера. У разі перенесення сайту ви будете змушені переносити контент вручну або платити провайдеру “безкоштовного” хостингу гроші за архів сайту.

Кількість шаблонів та можливостей безкоштовних сайтів дуже обмежена, тому ви не зможете створити унікальний веб-ресурс.

Зазвичай безкоштовний хостинг - це сервіс без технічної підтримки.

Тому відповідаючи на запитання про те, скільки коштує хостинг для надійної роботи вашого сайту, одразу можна сказати, що точно не безкоштовно.

Якщо ви дійсно хочете отримати стабільний український хостинг для сайту, вибирати потрібно серед основних типів хостингових послуг: віртуальний хостинг, VPS-сервер, виділений сервер. Ціна цих послуг дуже відрізняється, тому що особливості, можливості та потужність, які ви отримуєте, замовляючи одну з цих послуг, безпосередньо впливають на вартість хостингового сервісу.

Недорогий варіант, який потягнуть навіть новачки – це віртуальний хостинг. На ринку хостингу багато якісних послуг цього типу: достатні ресурси сервера та можливості, хороша продуктивність та стабільність для запуску невеликого сайту.

VPS коштує дорожче, але це обґрунтовано тим, що ви отримуєте віртуальний виділений сервер. З цим типом хостингу ви отримуєте рівень доступу до сервера як у виділених серверів, тобто зможете гнучке налаштування сервера та його програмного забезпечення. Це потрібно для проектів, які не вписуються в обмеження віртуального хостингу, але не потребують потужності виділеного сервера.

Найдорожчий хостинг – це виділений сервер. Його ціна обґрунтована тим, що ви отримуєте цілий сервер з усіма його потужностями на повне розпорядження. Жодних обмежень тут немає. Цей варіант потрібен для сайтів, баз даних, додатків – того, що потребує високої продуктивності та великих серверних ресурсів.

Окрім типу хостингу ціна на хостинг сайтів в Україні залежить від таких факторів, як:

умови розміщення серверів у дата-центрі,

технічне оснащення та програмне забезпечення серверів, а також їх своєчасне оновлення та покращення,

підтримка серверів у робочому стані,

захист дата-центру та серверів від кібератак,

робота технічної підтримки.

Тому якісний та надійний хостинг не може бути безкоштовним. Хороший хостинг-провайдер постійно працює над тим, щоб обладнання було сучасним, програмне забезпечення було актуальним, а будь-які несправності оперативно усувалися. Все це вимагає фінансових вкладень, які впливають на вартість послуги, яку ви замовляєте.