Трактор працює у полі, фото: unplash

В Україні готуються законодавчі зміни, спрямовані на підтримку агровиробників.

Як повідомив виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, мова йде про компенсацію витрат за використання сільськогосподарських земель для будівництва фортифікаційних укріплень.

«Для Мінагрополітики важливо почути ідеї та пропозиції від сільгоспвиробників, які на практичному досвіді знають, що необхідно для підтримки агросектору в умовах воєнного стану. Треба врахувати всі обставини, щоб чітко розуміти, що можна ще додатково зробити для підтримки аграріїв», — зазначив Тарас Висоцький.

За його словами, наразі вже діє низка державних програм підтримки аграріїв з прифронтових зон, а також надається допомога сільгоспвиробникам на підконтрольній території.

Для сільгоспвиробників з прифронтових територій діють такі програми:

30% знижка від «Укрзалізниці» на перевезення експортної сільгосппродукції зі станцій, які знаходяться в зоні активних або можливих бойових дій;

гранти на розвиток садів та теплиць — до 10 мільйонів гривень або до 7 мільйонів гривень відповідно. Вже погоджено понад 200 заявок для підприємців з прифронтових територій;

податкові пільги для аграріїв з територій активних бойових дій, де працюють реєстри. Аграрії автоматично звільняються від сплати податків на сільськогосподарські землі. Підготовлені законодавчі зміни для продовження цієї пільги;

Уряд прийняв рішення про старт програми допомоги на один гектар для всіх аграріїв, які працюють у зоні можливих або активних бойових дій, де діють реєстри, незалежно від розміру їхніх ділянок. Зокрема, 2 тисяч гривень на один гектар для тих, хто працює в зоні активних бойових дій, 1 тисяча гривень — можливих бойових дій.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.