Території колишнього ЧСЗ. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині з компанії через суд стягнули 9 мільйонів гривень за незаконне користування земельною ділянкою колишнього Чорноморського суднобудівного заводу.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Вказується, що з 2018 року відповідач використовував земельну ділянку комунальної власності площею 32 гектара, однак не сплачував оренду.

Прокурори подали позов до Господарського суду Миколаївської області на суму понад 16 мільйонів гривень, однак суд першої інстанції відмовив у його задоволенні. Після кількох розглядів у судах різних інстанцій, Південно-західний апеляційний господарський суд від 12 серпня 2024 року задовольнив позов прокуратури.

«Суд апеляційної інстанції погодився з доводами обласної прокуратури — скасував рішення суду першої інстанції та 12.08.2024 задовольнив позов у повному обсязі, стягнувши з відповідача більше 9 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.

Також ще один аналогічний позов від прокуратури розглядається господарським судом області. З землекористувача хочуть стягнути ще 5,7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що компанія «Наваль-Парк» володіє активами колишнього «Чорноморського суднобудівного заводу» на території якого планувала створити індустріальний парк.

Раніше компанія «Наваль Парк» звернулася до Миколаївської міськради з документами, щоб викупити землю під ЧСЗ.

Також нагадаємо, що міськрада Миколаєва зобов'язала ТОВ «Наваль Парк» погасити борги, але затвердила проєкт землеустрою на понад 142 гектари.