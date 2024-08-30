Бренд «Чернігівське» від AB InBev Efes Ukraine вже понад 35 років розділяє цінності українців та варить пиво, яке об’єднує мільйони споживачів. До Дня Незалежності, в знак вірності своїм традиціям, «Чернігівське» запускає національну кампанію «Вишиваємо цінності», для якої вбирається у вишиванку.

Впродовж століть вишиванки були оберегом і проявом любові до найближчих і найрідніших. Вишиті українцями візерунки розповідали про місцеві традиції та мали силу привертати удачу.

— Цьогоріч ми раді представити наш лімітований дизайн, що є відображенням нашої історії та єдності. Святкова вишиванка прошита сенсами, які ми розділяємо, вона вишита цінностями, яким ми віддані. Вишиванка «Чернігівське» закарбувала любов до рідної землі, до спільної справи, до традицій Чернігівщини, де б’ється серце бренду. Ми додали соловейка, адже він є символом української співучості та мелодичного фольклору, який несе у собі українська пісня, – розповідає Вікторія Глоба, маркетинг-менеджер локальних брендів компанії AB InBev Efes Ukraine.

Піднімаючи келих «Чернігівське», ми віддаємо шану нашим звичаям і об’єднуємося навколо того, що для нас цінно!

«Чернігівське» у святковому дизайні представлене на полицях українських міст вже починаючи з 14 серпня. Кожен споживач має можливість відсканувати QR-код на упаковці, щоб дізнатися більше про сенси та значення елементів на вишиванці бренду «Чернігівське».

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