Пароконвектомат – це незамінне обладнання на будь-якій професійній кухні, починаючи від невеликих кафе та до ресторанів готельних комплексів. Це багатофункціональне обладнання, яке поєднує можливості конвекційної печі та пароварки. За рахунок цього професійний пароконвектомат дає можливість готувати швидко, рівномірно і зі збереженням усіх корисних властивостей продуктів. В умовах сучасної конкуренції у сфері громадського харчування, швидкість та якість приготування їжі відіграють ключову роль, і пароконвектомат стає важливим елементом успішної роботи кухні.

Як правильно вибрати пароконвектомат

Підбір обладнання для професійної кухні - завдання, що вимагає врахування багатьох факторів. Від правильного вибору залежить ефективність роботи пароконвектомату, його довговічність та зручність в експлуатації. Щоб витрачені гроші на покупку точно окупилися, слід зробити грамотний підбір з урахуванням ключових параметрів:

Технологія пароутворення:

Інжекторні. Пара в таких моделях генерується шляхом подачі води на нагрівальний елемент, що забезпечує миттєве утворення пари. Ці пристрої зазвичай компактніші і менш затратні в обслуговуванні, що робить їх хорошим вибором для кухонь з обмеженим простором. бойлерна. Використовується вбудований парогенератор, який забезпечує безперервну подачу пари високої густини. Цей тип обладнання найкраще підходить для ресторанів та виробничих кухонь, де необхідно готувати великі обсяги їжі. Бойлерні моделі дозволяють більш точно контролювати рівень вологості та температуру.

Тип управління:

Механічне. Підходить для кухарів, які віддають перевагу простоті та швидкості налаштування, особливо якщо на кухні працюють фахівці з різним рівнем досвіду. Електронне. Більш просунуте та функціональне, воно пропонує сенсорні екрани, програмовані режими та можливість точного налаштування параметрів приготування. Це ідеальний вибір для кухонь, де важливо мати можливість програмувати рецепти.

Джерело живлення:

електричні. Завдяки своїй універсальності та простоті в установці є найпопулярнішими. Можуть підключатися до стандартної електричної мережі та підходять для більшості професійних кухонь. Газові. Економічні в експлуатації, особливо на великих кухнях, де потрібне високе енергоспоживання. Газові моделі можуть швидше нагріватися, але потребують складнішої установки та регулярного обслуговування.

Місткість робочої камери:

Малі та середні. Підходять для невеликих кафе та ресторанів з обмеженим меню. Такі пароконвектомати здатні швидко готувати порції для гостей, що робить їх ідеальними для закладів із невеликим потоком відвідувачів. Великі. Призначені для великих ресторанів та виробничих кухонь, де потрібно готувати великі обсяги їжі одночасно. Дозволяють розмістити кілька страв на різних рівнях, що пришвидшує обслуговування гостей.

Уважний аналіз та підбір кожного параметра дозволяє отримати дійсно якісний пароконвектомат, який покриє потреби кухні.

Установка такого обладнання на професійній кухні дозволяє збільшити продуктивність кухні та спростити роботу самих кухарів. Пароконвектомати дозволяють знизити витрати на оплату енергоресурсів необхідних для приготування. За рахунок поєднання пари та конвекції, установки зберігаються поживні та смакові якості продуктів, що підвищує якість страв. Процес приготування вимагає мінімального використання жирів, що є актуальним у наш час. Все це веде до залучення ще більшої кількості клієнтів, які збільшать прибутковість проекту.