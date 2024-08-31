У Миколаєві відбудеться конкурс мініпроєктів. Ілюстративне фото: dynasty

У Миколаєві 6 вересня стартує конкурс мініпроєктів. Переможець бізнес-ідеї отримає 410 тисяч гривень фінансування.

Про це повідомили у громадській організації «Центр навчання і освіти дорослих «Південь».

19 майбутніх соціальних підприємців позмагаються за фінансування своєї бізнес-ідеї. Конкурс проводиться для того, щоб створити умови для сталого розвитку соціально-відповідального бізнесу на території Миколаївської області шляхом надання фінансування мініпроєктам. Бізнеси мають бути спрямовані на відкриття, розвиток чи підтримку соціального підприємництва, або соціально-відповідального бізнесу в регіоні.

Заявники вже пройшли навчання в Акселераторі соціального підприємництва та отримали консультації від менторів, підготували бізнес-плани, які будуть представлені Оціночному комітету. А на конкурсі заявники зможуть захистити свої бізнес-ідеї.

«Учасники конкурсу розробили різноманітні бізнес-ідеї. Серед них — відкриття швейного цеху, соціальної пекарні, студії друку, СТО, проведення кулінарних майстер-класів для дітей, занять із адаптивного спорту, створення мініпідприємства з переробки пластику, надання послуг у сфері краси (масаж, перукарська справа, косметологія), логопедія й не тільки», — йдеться у повідомленні.

Деякі заявники планують розширити вже існуючий бізнес, доповнивши його соціальною складовою. У проєкті беруть участь мешканці Миколаєва та Галицинівської, Шевченківської, Вознесенської та Баштанської громад.

П’ятеро переможців конкурсу мають впровадити свої мініпроєкти та протягом мінімум 6 місяців розвивати соціальний бізнес.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення з території Миколаївської області у більш безпечні регіони переїхали 680 підприємств. Ще 800 були знищені, пошкоджені або повністю припинили діяльність.