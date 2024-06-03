Процедура кріоліполізу зʼявилася в українській галузі медичної косметології не так давно, проте вже зібрала широке коло прихильників. Технологія безопераційного локального схуднення під впливом низьких температур має високу ефективність, безпеку та пролонгований результат. Чому варто ближче ознайомитися з процедурою? Про це говоримо далі у статті.

Як працює кріоліполіз?

Процедура усунення локальних жирових відкладень з використанням низьких температур виконується спеціальним апаратом Crystal Pro. Про його багатофункціональність, що використовується для кожного з етапів процедури кріоліполіз в клініці ANACOSMA, можна дізнатися за посиланням: /kriolipoliz-sristal-bezoperatsionnaya-liposaktsiya/.

За допомогою цього апарату з різними видами насадок спеціаліст вибірково впливає холодом при температурі від -5 до -12 градусів на окремі проблемні ділянки або жирові складки, що часто формуються в зоні живота, спини, боків і стегон. Під дією холоду в клітковині активується процес саморуйнування клітин жиру, натомість шкіра, судини та мʼязи не пошкоджуються. Завдяки роботі метаболічних систем зруйновані жирові клітини безперебійно виводяться з організму. Процес не дає миттєвий результат, оскільки на першому сеансі кріоліполізу тільки запускаються процеси руйнування надлишкових клітин жиру, що по тривалості займає до 3 місяців.

5 причин обрати процедуру

Значна кількість пацієнтів не погоджуються на хірургічні методи видалення надлишкового жиру та класичну ліпосакцію. Саме тому безопераційний кріоліполіз відіграє роль гарної альтернативи. Розглянемо 5 причин обрати саме видалення жиру холодом:

Першою причиною є безболісність процесу зменшення кількості жиру. На ділянках тіла, що взаємодіяли з апаратом, пацієнти не відмічають болючих відчуттів ані під час самої процедурі, ані після неї. Безпечність процедури. Безумовно, в клініках пластичної хірургії та косметології кріоліполіз виконується на сертифікованих апаратах, але додатково ці установки ніяк не впливають на загальний стан організму та окремих його систем: нервової, кровоносної, опорно-рухової, ШКТ. Спрямована точкова дія. Апарат впливає виключно на ті зони, які охоплює вакуумна насадка. Завдяки такому способу зручно проводити локальну корекцію ділянок тіла. Результативність. Під час першої процедури результат проявляється через пару тижнів. Відсутній реабілітаційний період.

Надихнулись на зміни? Наважуйтесь і на кріоліполіз — в руках досвідченого спеціаліста це надзвичайно дієва методика!