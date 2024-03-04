З початку повномасштабної війни Національний банк запровадив обмеження на вивезення валюти за кордон для приватного бізнесу, навіть коли йдеться про погашення зовнішніх боргів. Однак уряд України готовий піти на поступки великим компаніям.

Про це йдеться у матеріалі «Економічної правди».

Уряд на початку лютого ухвалив низку рішень, які дозволяють вивести за кордон майже 2 мільярди доларів для обслуговування боргів п'яти великих груп компаній: «ДТЕК», «Метінвест», «Кернел», «Інтерпайп» та «Водафон».

Скільки грошей компанії хочуть переказати за кордон. Інфографіка «Економічної правди»

Чому компаніям потрібен виняток з валютних обмежень

У Європейському Союзі позичати кошти у валюті є набагато вигіднішим, на відміну від українського ринку. Особливо це було вигідно на початку 2022 року, коли у світі тривав період історично низьких відсоткових ставок. Тому український бізнес активно виходив на міжнародні ринки капіталу.

Рішення Нацбанку про заборону вивезення валюти могло призвести до дефолтів компаній, які залучали кошти за кордоном. Однак компанії все одно знаходили шляхи, як продовжувати платити за своїм боргами. Частково це було можливо завдяки тому, що великі українські бізнеси не повертали в країну валютну виручку від експорту.

«Виконання фінансових зобов’язань перед іноземними банками — це те, що бізнес може і мусить робити в умовах воєнних реалій для підтримки економіки та позитивної інвестиційної репутації України», — зазначили в компанії «Кернел».

Натомість Національний банк виступає проти індивідуальних рішень, які ухвалюються не для всіх учасників ринку. За даними НБУ дозвіл на вивезення валюти окремим компаніям спотворить конкурентне середовище та демотивує бізнес, який не отримає таких дозволів.

Крім того, це може вплинути на обсяг міжнародних резервів. Через зменшення потоку міжнародної допомоги до українського бюджету обсяги міжнародних резервів і без того поступово скорочуються з серпня 2023 року.

Поза Національним банком, міжнародні партнери також виступили проти надання дозволів великим українським компаніям. Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей надіслав представникам влади листа з проханням відкликати клопотання до НБУ щодо п'яти компаній.

Наразі компанії продовжують очікувати на рішення Нацбанку про надання індивідуальних дозволів на переказ валюти. Однак у коментарі «ЕП» співрозмовники в Нацбанку натякнули, що компанії, щодо яких уряд подав клопотання на отримання дозволу на обхід валютних обмежень, зможуть отримати його лише після того, як ці обмеження будуть скасовані для всіх.

Нагадаємо, у лютому офіційний курс валют від Національного банку України піднявся до свого історичного максимуму. Станом на 21 лютого курс долара до гривні становив 38,4756 гривні/долар..