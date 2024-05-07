Система оповіщення населення. Фото для ілюстрації

В Миколаївській області облаштовано менше 4% від необхідної кількості місцевих систем оповіщення населення.

Про це повідомила заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Олена Горбачова, пишуть «НикВести».

Сьогодні такі системи облаштовані лише у двох громадах області — Миколаївській та Южноукраїнській.

— Місцева система — це та система, яка приймає сигнал від регіональної системи і передає по населеним пунктам громади. В Миколаївській області нам треба створити загалом 56 місцевих систем оповіщення, — повідомила Олена Горбачова.

Ці роботи фінансуються за рахунок місцевих бюджетів громад. Першочергово ОТГ повинні розробити технічне завдання та погодити його з державною службою з надзвичайних ситуацій.

— По функціоналу, державна система доводить сигнали, до регіонального рівня. Регіональний рівень доводить сигнал до місцевого рівня. Далі місцевий рівень створює свою місцеву систему і доводить до територіальних громад. Що стосується регіональної, вона фінансується з обласного бюджету. Що стосується місцевих систем — це вже з місцевих бюджетів, — пояснили в управлінні.

За словами Олени Горбачової, сьогодні таку роботу розпочали 17 громад Миколаївської області. Проекти з облаштування місцевих систем оповіщення передані на погодження фахівців обласного управління з питань цивільного захисту. Назвати орієнтовні строки, коли у громадах зʼявляться відповідні системи Олена Горбачова поки не може.

— Вони опрацьовуються. Це те, що ми кажемо, що вже є перші кроки в цьому, але ж цей процес тривалий. І він залежить від того, як буде фінансування, який обсяг фінансування потребуватиме та чи інша система, — сказала вона.

Нагадаємо, з обласного бюджету Миколаївщини на 2024 рік виділили 6 мільйонів 100 тисяч гривень на вдосконалення системи оповіщення населення.