СБУ затримали агентурну групу ФСБ РФ, керівником якої був пастор протестантської церкви. Він завербував своїх синів щоб шпигувати за підрозділами українських військ в Донецькій та Тернопільській областях.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Агентурна група ФСБ РФ. Фото: СБУ Агентурна група ФСБ РФ. Фото: СБУ Агентурна група ФСБ РФ. Фото: СБУ

Влітку 2023 року пастор виїхав з України до ЄС, як багатодітний батько, а звідти прибув у Росію, де почав працювати на ФСБ.

Один з його дорослих синів був контрактник однієї із бойових бригад, якого СБУ затримала у квітні 2024 року. Він намагався передати російській спецслужбі локації вогневих позицій та укріпрайонів Сил оборони.

Другий син був затриманий днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиції ППО та місця базування тренувальних центрів ЗСУ.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили пастору-резиденту російської спецслужби про підозру.

Оскільки зрадник переховується на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Обидва його сини перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що 8 липня служба безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з РФ та підготовці ракетних ударів по підрозділах ЗСУ, а також об’єктах паливно-енергетичного комплексу у Київській та Чернігівській областях.