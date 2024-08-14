Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, фото Forbes.ua

На аукціон з продажу Запорізького алюмінієвого комбінату знову не прийшли покупці, через що торги не відбулися. Це уже другий випадок, коли підприємство не вдається продати через відсутність зацікавлених інвесторів.

Про це пишуть «НикВести».

Перша невдала спроба Фонду державного майна провести аукціон з продажу 97,5% акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) була 6 серпня, однак тоді не знайшлось бажаючих придбати такий актив. Стартова ціна лота складала 151,9 мільйона гривень. Повторний аукціон мав відбутися сьогодні, 14 травня. Ціна була знижена удвічі, до 75,93 мільйона гривень. Однак і на цей раз учасників не було, про що свідчить протокол про результати електронного аукціону.

Уся інформація про майновий комплекс ЗАлК, презентація Фонду державного майна Уся інформація про майновий комплекс ЗАлК, презентація Фонду державного майна

Третій повторний аукціон з продажу акцій «ЗАлК» за зниженою ціною у 75,93 мільйона гривень запланований на 22 серпня.

Виробничі потужності ЗАлК, фото Фонд держмайна Виробничі потужності ЗАлК, фото Фонд держмайна Виробничі потужності ЗАлК, фото Фонд держмайна

Завод виставлено на продаж разом з усією нерухомістю, що складається з 1497 зареєстрованих одиниць майна та інфраструктури загальною площею 370 тисяч квадратних метрів. Також до продажу включено 291 одиницю транспорту. Однак частина державного майна, яка є на території заводу, не підлягає продажу — це укриття, прилади, радіостанції, інженерні мережі та автошляхи.

ЗАлК був єдиним комбінатом в Україні, який одночасно виробляв алюміній та основну сировину для його виробництва — глинозем.

Що потрібно знати про Запорізький алюмінієвий комбінат

Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, фото: Lana Sator

Запорізький алюмінієвий комбінат, колись єдиний в Україні виробник первинного алюмінію, зараз перебуває у важкому фінансовому стані через російські інвестиції. Наразі його борг складає 6,44 млрд грн.

Після повернення державного контролю над комбінатом, було прийнято рішення про його приватизацію. Комбінат залишається значним промисловим активом з 1497 об'єктами нерухомості на площі понад 370 тисяч м², розташованими на 25 земельних ділянках. До складу активів також входять 291 одиниця транспорту та спеціальної техніки.

Приватизація ЗАлК відкриває перспективи для масштабного бізнес-проєкту та може стимулювати економічний розвиток регіону, особливо в умовах повоєнного відновлення України, де такі об'єкти можуть суттєво сприяти зміцненню національної економіки.

Новий власник зобов'язується протягом 18 місяців погасити борги з заробітної плати та перед бюджетом, а також зберігати працівників протягом шести місяців.

У 2001 році компанія «АвтоВаз-Інвест» придбала 68% акцій ЗАлК. У 2006 році новим власником цього активу стала компанія Velbay Holdings Limited, підконтрольна «Російському алюмінію» (РУСАЛ) російського бізнесмена Олега Дерипаски. Крім цього пакета акцій, йому вдалося придбати ще 29,5% акцій комбінату. Таким чином, Дерипаска отримав контроль над 97,5% акцій ЗАлК. У 2015 році держава через суд повернула 68% акцій у свою власність та передала їх в управління Фонду держмайна. Решту акцій (29,5%) у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд за позовом Мінʼюсту стягнув у дохід держави.

Станом на 31 травня 2023 року частину нерухомого майна підприємства, загальною площею 6755,6 квадратних метрів, передано в оренду згідно з вісьмома договорами, які діють до 1 вересня 2065 року. Загалом на балансі підприємства також перебувають 18 об'єктів державної власності.

На сьогодні Фонд державного майна України володіє 97,5% акцій ЗАлК. Останні три роки комбінат зазнав значних збитків: у 2020 році – 49,7 млн грн, у 2021 році – 36,8 млн грн, а в 2022 році – 59,3 млн грн.

Націоналізація Миколаївського глиноземного заводу

16 лютого 2023 року Вищого антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації МГЗ. Втім, адвокати, які захищали інтереси Миколаївського глиноземного заводу подали шість апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції. Зрештою, 21 червня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції щодо конфіскації корпоративних прав Миколаївського глиноземного заводу. Тож рішення по конфіскацію ста відсотків капіталу заводу та супутніх йому підприємств стало остаточним.

Через рік після відповідного рішення суду, у березні 2024 року Україна завершила процес націоналізації Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), який конфіскували у російського олігарха Олега Дерипаски.

Як свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб, з 20 березня 2024 року єдиним засновником підприємства став Фонд державного майна України.

Зазначимо, що МГЗ фактично зупинив свою роботу на початку повномасштабного вторгнення, а корпоративні права підприємства перебували під арештом з червня 2022 року. У травні 2023 року голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що на заводі залишилось всього 300 співробітників із 6 000, які були до війни. Вони переважно зайняті охороною та обслуговуванням шламових полів.

Як відомо, ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є одним із найбільших забруднювачів атмосферного повітря в області. Протягом 2021 року підприємством викинуто в атмосферу 2672,7 тонн забруднюючих речовин, що на 140,9 тонн більше, ніж у 2020 році. Основні забруднюючі речовини, які викидалися підприємством 2021 року: сполуки азоту — 1345,1 тонни, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок — 756,6 тонни, оксид вуглецю — 316,7 тонни, метали та їх сполуки — 234,8 т.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім бажає, щоб Миколаївський глиноземний завод після переходу у держвласність виготовляв сировину для виробництва алюмінію в Європі.

Зараз на підприємстві з п’яти тисяч співробітників залишилось 400. Основна їх задача — підтримка двох шламосховищ, які знаходяться на території МГЗ.