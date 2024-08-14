Аеропорт Абу-Дабі, фото Business Traveler

Незабаром пасажири, які подорожуватимуть через міжнародний аеропорт Заїд в Абу-Дабі (ОАЕ), зможуть обійтися без традиційних документів - таких як паспорт, посвідчення особи або авіаквиток.

До 2025 року аеропорт Заїд має намір стати першим у світі, де впровадять повну біометричну ідентифікацію. Про це повідомляє ZN.ua.

За даними американського сайту про подорожі Thrillist, це частина програми Smart Travel Project, яка вже запущена в аеропорту. Проєкт має на меті впровадження біометричних технологій на всіх етапах подорожі, від реєстрації на рейс до посадки. Відтепер пасажирам не потрібно буде показувати документи на кожному контрольному пункті - їхнє обличчя стане єдиним засобом ідентифікації.

Туристи та гості, які вперше приїжджають до ОАЕ, автоматично проходять сканування, після чого їхні біометричні дані зберігаються в базі даних Федерального управління з питань особистості, громадянства, митної та портової безпеки (ICP). В рамках проєкту аеропорт співпрацює з ICP для перевірки пасажирів на різних контрольно-пропускних пунктах.

Хоча Міжнародний аеропорт Заїд вже має досвід використання біометричних технологій у деяких зонах, повне впровадження цієї технології стане справжньою інновацією.

Мета цих нововведень - зробити обслуговування пасажирів більш швидким і зручним. Вже зараз у тих зонах, де використовуються біометричні датчики, спостерігаються позитивні результати.

З огляду на те, що через аеропорт Абу-Дабі проходить близько 45 мільйонів пасажирів, можливість швидко переміщатися через такі великі площі є важливим досягненням.

Водночас, пасажири, які не бажають, щоб їхні біометричні дані зберігалися, можуть відмовитися від цієї опції і користуватися звичайною системою контролю на стійці реєстрації, як це роблять 25% мандрівників згідно з опитуванням 2023 року.

Нагадаємо, директор непрацюючого аеропорту в Миколаєві за минулий рік отримав майже 700 тисяч гривень зарплати.