Агенція регіонального розвитку Миколаївської області за три місяці роботи залучили 2 гранти від ООН на суму 100 тисяч доларів, щоб навчити громади регіону писати заявки для міжнародних донорів.

Про це під час брифінгу у середу, 21 лютого, розповів виконувач обов'язків директора Агенції Євген Бабков, пишуть «НикВести».

Гранти від програми розвитку ООН в Україні залучили, щоб посилити роботу агенції. Зокрема, це дало змогу знайти чотирьох Project-менеджерів, які будуть писати проекти для залучення інвестицій.

— Це міжнародні інвестиції, заявки, які подаються на гранти. Якщо виграють ці гранти, то йде залучення інвестицій на відновлення або відбудова чогось, будівництво. Наразі за три місяці нашої роботи ми залучили ці кошти і фактично залучили ще один проект. У нас він зараз на стадії контрактування, але ми вже отримали лист про перемогу на створення молодіжного центру в одній з громад Миколаївської області на 10 тисяч доларів, – розповів Євген Бабков.

Також в задачі менеджерів входить навчання громад писати грантові заявки.

Євгеній Бабков зазначив, що в кожній з 52 громад створено мережу представників Агенції, які вчать працівників різних відділів та департаментів писати заявки.

— Проект на рік і коли він закінчиться, ми хочемо, щоб наші громади вже самостійно вміли писати ці грантові заявки та отримувати міжнародні кошти. Це не бюджетні кошти, але і бюджетні грантові програми також є, – додав він.

Нагадаємо, до кінця року в рамках роботи з відновлення постраждалих громад від російської агресії у двох громадах Миколаївської області побудують 60 модульних будинків.