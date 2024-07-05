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Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії «Ростдорстрой» на придбання харківського асфальтобетонного заводу - ТОВ «Паркінг+».

Про це йдеться на сайті АМКУ, повідомляє Liga.net.

— Надано дозвіл на придбання ТОВ «Ростдорстрой» частки у статутному капіталі ТОВ «Паркінг+», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, — йдеться в повідомленні органу.

ТОВ «Паркінг+» засновано в Харкові в 2004 році. Завод спеціалізується на виробництві асфальтобетонних сумішей, бітумної емульсії, модифікованого бітуму, а також виконанні «під ключ» всіх видів пристрою дорожнього покриття.

За інформацією видання, підприємство має власне виробництво асфальтобетонних сумішей і бетону, випускає одночасно 10 типів асфальтобетонних сумішей загальним обсягом 320 тонн на годину. Склад виробничих запасів дозволяє одночасно зберігати до 60 000 тонн щебеневих матеріалів і до 1400 тонн бітуму дорожнього.

На рахунку фірми — капітальний ремонт та реконструкція понад 80 вулиць, проспектів, площ та провулків. Нині підприємство також бере активну учать у розбудові інфраструктури Харкова та області.

Як пише Економічна правда, компанія «Паркінг+» з моменту появи на тендерах контролювало оточення мера Харкова Геннадія Кернеса. Після його смерті частку в компанії отримав його пасинок Родіон Гайсинський.

Нагадаємо, в квітні 2024 року фірма «Ростдорстрой», яку пов’язують з партією міського голови Геннадія Труханова, отримала два нові великі підряди. Компанія протягом трьох років надаватиме послуги з утримання доріг Миколаївської області.