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Антимонопольний комітет перевірив 11 закупівель, які проводились для потреб комунальних медичних закладів Херсонщини та Миколаївщини.

Про це повідомляє Південне відділення Антимонопольного комітету.

Аудитори знайшли ознаки змови між учасниками й оштрафувала їх на 777 тисяч гривень.

Протягом 2020-2021 року для потреб комунальних медичних закладів Миколаївщини та Херсонщини проводили закупівлі послуг. Йдеться про обслуговування програмного забезпечення, яке синхронізувалося з електронною системою «Поліклініка без черг».

Антимонопольний комітет перевірив 11 таких закупівель на загальну суму 2 мільйони 749 тисяч гривень. У всіх тендерах брали участь дві компанії: ПП «Сінергія» та ФОП Арташ В.О. Перевірка встановила низку фактів, які свідчать, що фірма і підприємець неодноразово вдавались до змови, чим спотворили результати торгів.

Раніше, Антимонопольний комітет виявив ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Казанківської селищної ради при продажі земельної ділянки, яка була у комунальній власності.